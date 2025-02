Milan, Pulisic tuona dopo le accuse: il messaggio è chiaro!

Christian Pulisic, esterno americano del Milan, ha rilasciato delle brevissime dichiarazioni sull’account ufficiale del club di Via Aldo Rossi: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.

Pulisic replica all’indiscrezione di Repubblica

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il quotidiano La Repubblica, nell’edizione odierna si è soffermato sul clima che vige all’interno dello spogliatoio rossonero, circa alcuni rapporti non proprio idilliaci tra alcuni calciatori e l’allenatore Sergio Conceicao, svelando alcuni retroscena in modo particolare circa una discussione accesa a Zagabria con l’ex Chelsea e Borussia Dortmund che avrebbe chiesto la cessione. Un altro calciatore citato è stato anche Youssouf Fofana, il quale, stando a quanto dichiarato, non avrebbe legato con il portoghese e per questa ragione sarebbe partito dalla panchina martedì sera.