Rissa furibonda sugli spalti: tifoserie a contatto, sospesa Anderlecht-Fenerbahce!

Si sta giocando in Belgio il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Anderlecht e Fenerbahce. Episodi di disordine costanti in tribuna: circolano chiaramente anche su tutti i social network i video di una rissa furibonda tra i supporters delle due formazioni, che sono venuti a contatto. Così, al settimo minuto di gioco, l’arbitro ha deciso di interrompere la sfida, sospendendola per 15 minuti (la gara è poi ripresa, ndr).

La formazione di Mourinho, dopo aver trovato il gol del vantaggio, stava controllando con agilità il punteggio dopo il 3-0 dell’andata.

Secondo quanto riferiscono media turchi non è stata così brillante la scelta di posizionare le due tifoserie nella parte centrale della tribuna. Già alla vigilia si temevano contatti, puntualmente arrivati poco dopo il fischio d’inizio. La formazione turca è in vantaggio e può gestirlo fino al triplice fischio.

I tifosi belgi hanno risposto alle provocazioni dei supporters turchi, così è scoppiata inevitabilmente la rissa. La situazione è stata sedata con l’intervento della polizia. E dopo la sospensione della partita, ora si è ripreso a giocare.

