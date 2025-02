Roma, Ranieri: “Lazio o Athletic? E’ uguale. Non mi piace prendere gol”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa dopo il successo 3-2 contro il Porto. Con il successo casalingo i giallorossi sono così qualificati agli ottavi di Europa League dove affronteranno Lazio o Athletic Bilbao. Il tecnico dei giallorossi si è concentrato anche sulla gara degli ottavi: “Sono due grandi squadre e non ho preferenze. La Lazio hai la possibilità di non viaggiare. Sono due grandi squadre, punto e a capo“.

Ranieri ha analizzato così il successo odierno: “Beh, se stai vincendo 3 a 1 io non voglio solo pensare ad attaccare. Ho fatto dei cambi per far correre i ragazzi che erano freschi. Bisogna essere squadra e correre nel modo giusto. Il nostro gioco? Li pressavamo alti per non farli avvicinare. E’ stato importante aver preso gol subito così ci siamo svegliati. Paulo ha fatti due gol straordinari e ha preso la squadra in braccio. Ha illuminato la serata. Abbiamo corso il rischio di pareggiare, ma alla fine del match non devi rischiare. Io non voglio prendere gol“.

Roma, Ranieri sui singoli

Come sta Dovbyk: “Dovbyk tirando in porta ieri ha sentito un leggero fastidio. Adesso vediamo domani o dopodomani se è recuperabile per lunedì o per la prossima“.

Come giudica la prestazione di Pellegrini? Pensa che tornerà a giocare ad alti livelli: “Io mi auguro di sì. Voglio vedere che lotti per ogni palla. Corre tanto, ma voglio che resti in piedi dopo la botta. Io voglio da lui di più. E questo me lo deve dare”

Il fattore Olimpico sposta sempre molto. Secondo lei in trasferta manca personalità: “Personalità ce l’abbiamo anche fuori. 2 vittorie un pareggio. C’è sempre da migliorare soprattutto per una squadra che ha iniziato male. Adesso i ragazzi stanno bene ma si devono ricordare dove stavano due mesi fa“.