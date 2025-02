Volano parole pesanti, scandalo Sinner: nuovo caso in Italia

Un altro scossone nel mondo del tennis: “Questa è una cosa a livello mondiale. Mi sarei aspettato una presa di posizione molto forte”

Sinner e l’attacco social che sta facendo il giro del web. Parole pesanti che vedono protagonista, ancora una volta, il tennista azzurro fresco di patteggiamento con la Wada di una squalifica di 3 mesi per l’ormai famoso ‘caso’ Clostebol.

Sinner torna ufficialmente il 4 maggio, anzi il 13 aprile

Il numero al mondo dovrà stare a riposto forzato, si fa per dire, fino al prossimo 4 maggio. O meglio, fino al 13 aprile, ovvero quando potrà riprendere ad allenarsi sui campi ufficiali. Ma in realtà il classe 2001 comincerà prestissimo, cioè in questi giorni, la sua preparazione in vista della ripresa della stagione, che per lui sarà agli Internazionali di Roma.

Dubai, Alicante o Montecarlo: dove può iniziare la preparazione ‘aggirando’ il divieto

A Dubai, dove è in vacanza, oppure ad Alicante o Montecarlo. Il team di Sinner sta cercando il miglior posto possibile, non legato ad alcuna federazione, per iniziare gli allenamenti aggirando di fatto il divieto impostogli dalla Wada fino a metà aprile.

Nel frattempo non cessano gli attacchi, molti dei quali direttamente dai suoi colleghi, a seguito dell’accordo con l’Agenzia Mondiale dell’anti-doping. L’ultimo, ma non l’ultimissimo quello di Djokovic, appena buttato fuori da Berrettini al primo turno degli ATP di Doha.

‘Caso’ Sinner, l’attacco di Djokovic: “Non è una bella immagine per il tennis. La maggioranza pensa che ci sia stato del favoritismo”

“I casi doping di Sinner e Swiatek, due numeri uno del mondo, hanno attirato moltissima attenzione: non è una bella immagine per il tennis – le sue parole in Qatar – In spogliatoio parlo con tutti e la maggioranza dei giocatori con cui mi sono confrontato negli ultimi mesi non è contenta della gestione di tutto il procedimento.

La maggioranza pensa che non sia giusto, che ci sia stato del favoritismo. Il messaggio che passa è che se sei un top player che può permettersi avvocati di grido, allora puoi quasi condizionare la sentenza”.

‘Caso’ Sinner, Bertolucci incredulo: “Una presa di posizione molto forte”

Sul ‘caso’ Sinner è intervenuto anche Paolo Bertolucci, uno che non ha certo bisogno di presentazioni. Attivissimo su X ed editorialista de ‘La Gazzetta dello Sport’, in una intervista ad ‘Adn Kronos’ ha tuonato contro i tennisti italiani che non hanno preso quantomeno una posizione ufficiale, non per forza in difesa del loro collega..

“Ho letto le dichiarazioni di Vavassori, di Berrettini e di Nardi. Quello che si è esposto più di tutti è sicuramente Vavassori. Poi silenzio assoluto. Questa è una cosa a livello mondiale. Mi sarei aspettato una presa di posizione molto forte. C’è chi spara contro, chi spara a favore, però mi sarei aspettato una presa di posizione da parte di tanti giocatori italiani, non di pochi giocatori italiani. Questa cosa mi ferisce”.