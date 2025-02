Dramma Berrettini, doccia gelata: momento buio

Matteo Berrettini è tornato ad attirare l’attenzione: le dichiarazioni hanno spiazzato tutti, ecco cos’ha riferito.

Matteo Berrettini a Doha ha compiuto un percorso straordinario e ha ceduto il passo solamente ai quarti di finale. Dopo però aver eliminato dalla competizione prima Novak Djokovic e poi anche Griekspoor. Sostanzialmente solo Draper è riuscito, dovendo comunque faticare, a interrompere il cammino del tennista romano.

Matteo Berrettini a Doha non è riuscito a battere anche Draper, che ha strappato l’accesso alla fase successiva della competizione con 6-4, 4-6, 3-6. Insomma una partita comunque non semplice per il britannico che alla fine è comunque riuscito a imporsi sul suo avversario e a proseguire nella competizione.

In ogni caso, nonostante la sconfitta, Matteo Berrettini ha dimostrato di aver riacquisito fiducia e di essere tornato a mettere in difficoltà chiunque. Nonostante i momenti difficili vissuti a causa degli infortuni. Gli è servita la rabbia così come la tristezza, il tutto per trovare la voglia di reagire. Le sue parole hanno colpito parecchio sotto questo punto di vista.

Berrettini e le parole che hanno stupito tutti

Berrettini, poco prima dell’incontro ai quarti con Draper, ha dichiarato: “Di nuovo tra i grandi? È una sensazione che per fortuna non se n’è mai andata. Nel profondo di me sapevo che il mio livello era questo, anche se ci sono stati momenti bui”.

“Avevo bisogno – ha poi aggiunto – di partite, di competizione. Ma soprattutto avevo bisogno di perdere per provare questa forte rabbia e anche tristezza. Così potevo tornare!”.

In più occasioni il tennista italiano si è dato la carica per spronarsi a fare del proprio meglio, per ricordarsi sempre quello che è il proprio valore. E infatti ha rivelato: “Spesso mi ripeto: ‘Ti meriti questo momento’. Sembra che dica sempre la stessa cosa, ma lavoro davvero duramente per tornare qui nei migliori tornei del mondo”.

“A volte penso di dimenticare troppo facilmente tutto il duro lavoro che ho fatto. Quindi me lo ricordo. Ecco perché ho lottato così duramente. È una questione di cosa vuoi fare nella vita”, ha sottolineato.

Poi una battuta finale sulla sua prima vittoria contro un mostro sacro come Novak Djokovic: “Ovviamente volevo finalmente battere Novak. Allo stesso tempo, voglio vincere il più possibile. Voglio godermi il mio tempo in campo. Questo è quello che mi sono detto”.