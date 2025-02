Lecce-Udinese, le dichiarazioni: Giampaolo, “Mai rigore”. Runjaic: “Thauvin primo rigorista, Lucca ha deciso da solo”

Dopo l’importante successo dell’Udinese sul campo del Lecce, i due allenatori, Marco Giampaolo e Kosta Runjaic hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Lecce-Udinese, le dichiarazioni di Giampaolo

“Ho rivisto diverse volte l’episodio: non è mai rigore, non capisco perché il direttore di gara venga richiamato al VAR. Non si parla nemmeno di rigorini, è assurdo. Questa è una dinamica di gioco, ma che roba è? Questa è da arresto. Abbiamo perso la partita, ma è un discorso diverso.

Questi non sono rigori, è nulla. Guida è al VAR, è un arbitro di livello e sono sorpreso. Diventa complicato commentare questa gara. Abbiamo faticato molto a prenderli, siamo stati meno reattivi di loro dal punto di vista fisico anche sulla rapidità. Siamo migliorati nel secondo tempo, la squadra ha fatto meglio”.

Lecce-Udinese, le parole di Runjaic

“Abbiamo un rigorista chiaro che è Thauvin, hanno avuto una discussione e Lucca ha deciso pensando solo a stesso, io ho preso la mia decisione. Nonostante ciò ha segnato un gran rigore, ma l’episodio è durato più del dovuto. Siamo felici per la vittoria, ma è un gesto che andava punito.

Penso che non sia la prima volta che succede, è uguale anche per le punizioni. Ci sono delle regole da rispettare, non mi è piaciuto il comportamento di Lucca, ma ci sarà modo di parlarne in settimana nello spogliatoio, senza ulteriori conseguenze. Adesso pensiamo al Parma”.