Bologna, Italiano: “Rigore? Se questi tocchi sono fallosi è un problema! Sul secondo giallo a Cancellieri…”

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Parma-Bologna, la partita

Christian Chivu esordisce sulla panchina dei padroni di casa dopo l’esonero di Fabio Pecchia. Gara che inizia a ritmi blandi con entrambe le squadre che evitano di scoprirsi molto. Qualche accelerata di Bonny e Ndoye che però non portano a nulla di concreto. L’episodio del primo tempo arriva al 35′: Bonny aggancia in area e prova a spizzare la palla, Beukema si oppone con la mano è per Abisso è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Bonny che spiazza Ravaglia e porta in vantaggio il Parma. Nella ripresa il Bologna prova ad alzare il baricentro ma il Parma si chiude bene a al 79′ ne approfitta. Ottimo esordio per Chivu: il Parma batte 2-0 il Bologna e ottiene tre punti pesantissimi in ottica salvezza.