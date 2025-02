Inter, il confronto Sommer-Onana e l’attacco dell’ex nerazzurro: “Non lo prenderei neppure se me lo regalassero”

Alberto Fontana, ex portiere di Palermo e Inter, tra le tante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, in cui ha esaltato l’attuale numero uno dell’Inter, Yann Sommer e, allo stesso tempo, ha voluto mandare una frecciata all’estremo difensore del Camerun, André Onana.

“Mi piace perché ha caratteristiche diverse rispetto al calcio attuale. Non ha una fisicità estrema ma si vede che è sicuro, si fa voler bene. Il portiere non gioca da solo: deve crearsi un’empatia con i compagni. Ma si vede che si è guadagnato la stima di tutti. È però logico che l’Inter si stia guardando intorno perché l’anagrafe va avanti per tutti. Personalmente ho una simpatia nei suoi confronti anche perché non sopportavo André Onana“.

Fontana contro Onana: le dichiarazioni

“Tanto fumo, tante capriole… Io ho fatto per tanti anni quel ruolo e so quando vuoi far sembrare difficile qualcosa che in realtà non lo è. Le classiche ‘parate per i fotografi’. Io da sempre non sono estimatore di Onana e non mi spiego come sia a quei livelli. Cinquanta milioni per lui? Dai, non lo prenderei neppure se me lo regalassero. È un portiere che non si fa voler bene dai propri compagni, cerca sempre l’applauso per se stesso, per me è davvero inspiegabile. Brava l’Inter a venderlo, non credo che il Manchester United invece sia entusiasta”.