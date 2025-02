Juve, Thiago Motta: “Faccio ogni giorno autocritica. Su Vlahovic…”

Conferenza stampa per Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Cagliari. “Dopo una delusione così è la cosa migliore ricominciare, entrare in campo per una partita molto complicata domani contro il Cagliari. Conosciamo l’avversario, le difficoltà dell’ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima partita per continuare in campionato il nostro percorso e il nostro grande obiettivo obiettivo oggi è vincere domani”.

Weah? “Lo vedo molto bene in questo ruolo. Lui difende bene è aggressivo e vince tantissimo duelli. Può migliorare in quel ruolo e ci porta tantissimo in fase offensivo. Sono molto contento di Timothy, poi riesci a fare gol quindi questo è un plus”.

Le parole di Mbangula e Locatelli? “L’autocritica è sempre la stessa. Io sono il primo. La delusione è tanta, perchè pensavamo di poter andare agli ottavi. Adesso dobbiamo ricominciare e pensare alla partita di domani. Abbiamo ancora una settimana molto impegnativa e dobbiamo essere svegli come abbiamo sempre fatto. Poi situazioni di cui parliamo dopo la partita è perchè vogliamo vincere. Ora pensiamo alla prossima”.

La formazione e i singoli: le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

“Non ci saranno Bremer, Milik, Cabal, Veiga e Kalulu. Poi faremo allenamento per capire chi ci potrà essere domani. Sarà una partita complicata, ma l’importante è ricominciare”.

Alberto Costa? “Lo sto vedendo molto bene da quando è arrivato. È molto attento, poi ha un fisico molto importante. Quando arriverà la sua opportunità lo farà molto bene. Ha grande fame e vuole dimostrare il suo valore”.

Vlahovic? Può giocare con Kolo Muani? “Si ha possibilità come tutti gli altri. Avete visto Vlahovic con Kolo Muani e ogni scelta verrà fatta per il bene della squadra”.

Yildiz? “Ogni scelta che faccio è per ottenere il massimo della squadra. Quando ha giocato ha meritato di giocare e quando non ha giocato qualcuno ha meritato più di lui”.