Ritorno clamoroso: il tennis non aspettava altro

Retroscena pazzesco nel mondo del tennis: è arrivato il ritorno tanto atteso, ecco tutti i dettagli e tutto quello che c’è da sapere.

Il mondo del tennis si sta preparando a riaccogliere un nome che è stato lontano dai campi per parecchio tempo. Si tratta di un ritorno in grande stile che ha forse spiazzato la maggior parte degli appassionati di questo sport. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito alla notizia incredibile.

Il mondo del tennis, negli ultimi mesi soprattutto, ha attirato molte più persone e ha dato così vita a tantissimi nuovi appassionati di uno sport che per molto tempo è ingiustamente rimasto nell’ombra. In Italia ha raggiunto risultati incredibili, sia sul campo sia sugli ascolti ma anche più semplicemente a livello di iscrizioni nelle scuole riconosciute dalla FITP.

Certo molto slancio è arrivato principalmente grazie alla figura di Jannik Sinner, ma non è da sottovalutare la crescita che in generale è riuscito ad avere il tennis a livello nazionale con altri nomi che piano piano sono arrivati e stanno arrivando alle luci della ribalta.

Per chi invece segue questo sport da più tempo e ha conosciuto i campioni anche del passato più recente è arrivata una notizia che ha decisamente spiazzato. C’è stato l’annuncio di un ritorno in grande stile: l’atleta tornerà a dare spettacolo agli Indian Wells previsti nel mese di marzo.

Un ritorno speciale per un’atleta intramontabile: ora è tutto ufficiale

Stiamo parlando di una tennista che ha fatto di tutto per non arrendersi e per tornare, più forte di prima, sotto le luci della ribalta. Un nome che è intramontabile visto che tornerà a mettersi in gioco e a dare filo da torcere a 44 anni! Venus Williams tornerà sui campi di Indian Wells a marzo, ora è ufficiale.

La Williams ha quindi ottenuto una wild card per poter partecipare ancora una volta a una competizione ai massimi livelli e sarà così presente al WTA 1000 di Indian Wells. Non è ancora arrivato il momento per il ritiro, anzi a 44 anni Venus Williams ha più voglia che mai di mettersi in gioco e di farlo ai massimi livelli.

Al momento la Williams è la numero 974 del mondo e tornerà in una competizione ufficiale a distanza di circa un anno dall’ultima volta quando quando a Miami affrontò Diana Shnaider (finito 6-3,6-3 in favore dell’avversaria russa).