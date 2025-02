Udinese, Lucca mette a tacere le polemiche dopo il rigore: l’ultimo post è una sentenza!

Dopo quanto accaduto ieri al Via del Mare di Lecce in occasione del rigore che è valso i tre punti dell’Udinese, l’attaccante Lorenzo Lucca, pochi istanti fa ha pubblicato un post su Instagram che riprende una parte della canzone di Lucio Corsi, seconda all’ultimo Festival di Sanremo. “Volevo essere un duro. Però, da solo, non sono nessuno”, con la seconda foto in cui si vede tutta la squadra festeggiare sotto il settore ospiti dello stadio salentino.

Rigore Lucca? Intervengono anche Bijol e Sava

Le parole dell’MVP del Via del Mare, Jaka Bijol: “Siamo a 36 punti e andiamo avanti. Questi episodi non devono succedere ma Lucca è un attaccante, vuole fare gol. Chiediamo scusa ai tifosi per questo episodio”.

Mancanza di rispetto al gruppo? Le considerazioni del portiere bianconero Razvan Sava: “Da lontano non ho capito cosa stava succedendo, noi però siamo un gruppo sano, una famiglia. Sono cose che possono succedere, tutti vogliono fare gol”.