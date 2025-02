Venezia, Di Francesco: “Sono arrabbiatissimo! Meritavamo la vittoria”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Lazio: “Tre della Lazio migliori in campo? Non torna tanto sulla partita. Meritavamo di vincere, abbiamo fatto di tutto. Siamo tanti delusi di non aver portato a casa i tre punti, abbiamo messo molto in difficoltà la Lazio. Sono arrabbiatissimo, ma non posso rimproverare più di tanto i ragazzi. Mi fa rabbia non averla vinta. C’è tanta ingiustizia, il Venezia non merita questa classifica. A livello di prestazione e atteggiamento, non si può dire niente oggi al Venezia”.

“Abbiamo fatto una grande partita, ci manca la ciliegina sulla torta. Questo è il grande peccato. Abbiamo bisogno di una vittoria, la prestazione di oggi ovviamente me la tengo. Sono dispiaciuto, rammaricato. C’è tanta frustrazione. Mi sono reso conto che la vittoria era alla nostra portata. La Lazio oggi era in difficoltà rispetto alle altre partite”.

Venezia-Lazio, le parole di Baroni nel post partita

Queste le parole di Baroni a DAZN: “Un’occasione persa, l’obiettivo era vincere. L’avversario ha fatto una partita di ritmo e ricca di falli: non è facile, ma questa esperienza ci deve servire per alzare il ritmo. Non siamo contenti, ci è mancato qualcosa nella manovra. Loro erano chiusi, non era facile trovare degli spazi e invece spesso abbiamo provato a cercare la manovra corta, hanno sporcato la partita e non siamo riusciti a decollare. C’è molto merito del Venezia, sono stati bravi a reggere. Abbiamo costruito anche l’azione con Dia, non siamo riusciti a metterla dentro in quell’azione.”.

Come sta Dele-Bashiru?

“Ha un dolore alla caviglia, dobbiamo valutare bene il tutto. Non sarà facile recuperarlo per la prossima gara”.

Tra tre giorni si torna in campo.

“Il percorso è ancora lungo, stiamo entrando nel vivo della stagione. La squadra è pronta, ho grande fiducia nei miei uomini e oggi avevamo due assenze come Castellanos e Rovella. La squadra lavora bene e mi regala comunque garanzie. Ho sempre portato avanti il gruppo e dobbiamo lavorare su queste tracce, vogliamo arrivare fino in fondo alle competizioni”.