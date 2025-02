Cagliari-Juventus 0-1, a Thiago Motta basta un gol di Vlahovic

Vince 0-1 la Juventus all’Unipol Domus contro il Cagliari nel match domenicale delle 20.45. Basta una rete di Dusan Vlahovic nel primo tempo ai ragazzi di Thiago Motta per strappare un successo e 3 punti fondamentali nella lotta Champions. Juve ora a -8 dalla vetta.

Cagliari-Juventus, le ufficiali

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola (C), Felici; Piccoli. All. Nicola

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Vlahovic la sblocca

Gara che si sblocca al 13′. Gol di Vlahovic. Pasticcio del Cagliari in fase di costruzione con Mina che lascia scorrere verso la propria porta un retropassaggio di Makoumbou. Sul pallone si avventa Vlahovic che brucia mina in velocità, scarta Caprile e appoggia in porta con il sinistro per il vantaggio bianconero. Proprio Dusan Vlahovic, l’uomo più atteso sblocca la partita. Al 22′ grande chance per Yildiz. Grande occasione per la Juventus con il suo numero 10. Taglio centrale ben servito del turco che prende il tempo a Zappa e si trova davanti a Caprile che in uscita è bravo a deviare in corner. 2 minuti e ci prova anche Conceicao. Altra occasione per la Juventus. Vlahovic prova a mettere a rimorchio dalla linea di fondo, Augello tocca e la palla che diventa perfetta per Conceicao che non riesce però a battere Caprile. Primo tentativo Cagliari al 36′ con Zortea. Primo tiro in porta del Cagliari. Cross di Felici messo fuori male dalla difesa bianconera su cui si avventa Zortea che di sinistro, di controbalzo, calcia troppo centralmente.

La Juve gestisce e vince

Ripresa senza grosse emozioni, al 78′ Vlahovic sbaglia il 2-0. Occasione clamorosa per la Juventus con Vlahovic che, in posizione regolare perché partito dalla sua metà campo, arriva a tu per tu con Caprile che salva ancora il Cagliari. Dubbi sul contatto tra il serbo e Luperto che con esperienza sbilancia il centravanti bianconero al momento del tiro. Chance Cagliari al 84′ con Coman. Occasione per il Cagliari con Coman che, servito da Mina, colpisce forte con il sinistro senza però trovare lo specchio della porta. Finisce 0-1. Juve quarta in classifica.