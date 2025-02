Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: la scelta di Motta su Yildiz e Vlahovic!

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra il Cagliari e la Juventus, queste le scelte ufficiali da parte di Davide Nicola e Thiago Motta.

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Le parole di Motta in conferenza

Conferenza stampa per Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Cagliari. “Dopo una delusione così è la cosa migliore ricominciare, entrare in campo per una partita molto complicata domani contro il Cagliari. Conosciamo l’avversario, le difficoltà dell’ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima partita per continuare in campionato il nostro percorso e il nostro grande obiettivo obiettivo oggi è vincere domani”.

Weah? “Lo vedo molto bene in questo ruolo. Lui difende bene è aggressivo e vince tantissimo duelli. Può migliorare in quel ruolo e ci porta tantissimo in fase offensivo. Sono molto contento di Timothy, poi riesci a fare gol quindi questo è un plus”.