L’Atalanta supera 5-0 l’Empoli e si avvicina a Inter e Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

La partita

La Dea parte subito forte e dopo 2′ ha la prima occasione: Lookman mette in mezzo per Bellanova che calcia fuori di pochissimo. Tre minuti più tardi chance anche per Zappacosta che si accentra e calcia con il destro, bravo Silvestri. Al 6′ doppia chance per Djimsiti: il difensore prima ci prova di testa, poi va di rovesciata non trovando la porta. Al quarto d’ora l’Empoli ci prova con Kouame, che calcia da posizione defilata trovando la risposta di Carnesecchi. Atalanta in vantaggio al 27′: Zappacosta crossa in mezzo, Gyasi impatta la palla che finisce alle spalle di Silvestri. Al 34′ il raddoppio della Dea: Djimsiti spizza per Retegui che da due passi insacca il 2-0. Al 43′ arriva il tris con Lookman, che viene servito da Retegui, si libera di Silvestri e appoggia in rete.

Nel secondo tempo il copione non cambia, al 55′ arriva il poker ancora con Lookman che viene servito da de Roon e con un diagonale perfetto batte ancora Silvestri. Al 74′ pokerissimo con Zappacosta, che con il destro batte ancora Silvestri. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco l’Atalanta gestisce il vantaggio e porta a casa una vittoria pesantissima in ottica classifica dopo gli ultimi giorni: Empoli-Atalanta termina 0-5.

Le parole di Percassi nel pre partita sulle parole di Gasperini

Sulle parole di Gasperini: “Se mi hanno sorpreso e cosa lo ha spinto a dirle? Questi temi, visto che sono 9 anni che siamo assieme, sono temi che di solito affrontiamo a fine stagione, mai con così tanto anticipo. Noi per il rispetto che abbiamo per lui rispettiamo la sua volontà, se la scelta è di non rinnovare ce ne faremo una ragione, lo capiamo. Al tempo stesso sappiamo che abbiamo un contratto, qualsiasi discorso verrà affrontato a fine stagione. Se escludo di andare avanti l’anno prossimo con il contratto in scadenza? Non sono tematiche attuali, pensiamo all’Empoli ed alle partite difficili che ci aspettano e vediamo, con l’obiettivo di fare sempre il bene dell’Atalanta”.