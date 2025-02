Valentino Rossi, che mazzata: il dispiacere è troppo grande

Per Valentino Rossi la delusione è troppo grande: il pilota è stato immortalato, ma per lui non è certo un momento felice

Una settimana e per Valentino Rossi sarà il tempo di rimettersi il casco e iniziare una nuova stagione agonistica. Il Dottore non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche quest’anno parteciperà al Mondiale Endurance, categoria GT3 con il team belga WRT al volante della BMW.

Il via ci sarà in Qatar il 28 febbraio, ma proprio lì si sono tenuti due giorni di testa nello scorso fine settimana con Rossi che è sceso in pista insieme agli altri piloti del suo team per assaggiare le potenzialità della vettura che avrà a disposizione quest’anno. Ai box del team WRT è comparso anche un altro personaggio noto dello sport italiano: Matteo Berrettini.

Il tennista ha ricambiato la visita che il pilota gli aveva fatto nei giorni scorsi e che aveva fatto molto rumore: Valentino Rossi, infatti, era presente sugli spalti durante i quarti di finale del torneo di Doha quando il romano è stato sconfitto da Draper ed eliminato dal torneo.

Valentino Rossi, il dispiacere di Berrettini: “Peccato non possa tornare”

Proprio dopo il match perso al terzo set, Berrettini si era soffermato sulla presenza tra il pubblico di Valentino Rossi che ha fatto il tifo per lui.

Il tennista ha detto di essere deluso per la sconfitta e poi ha aggiunto: “Mi dispiace che Valentino Rossi non possa tornare per la semifinale. In questi giorni ci siamo sentiti e mi ha fatto piacere che sia venuto a sostenermi“. Berrettini ha poi voluto ricambiare il favore e si è presentato ai box del team Wrt durante la due giorni di test che c’è stata in Qatar, prologo del Mondiale Endurance.

Proprio Valentino Rossi ha pubblicato un paio di foto al fianco di Berrettini nei box del suo team, prima di mettersi al volante e saggiare la competitività della vettura che avrà a disposizione in questa stagione. Un’annata in cui le ambizioni del Dottore sono molto alte: dopo un anno di esperienza, ha preso la mano ed ora vuole anche togliersi qualche soddisfazione.

Lo stesso obiettivo anche del tennista romano, risalito al numero 30 del ranking: dopo gli infortuni degli anni scorsi, sta riacquistando continuità ed ora vuole tornare a primeggiare come accadeva un paio di anni fa, prima che la sorte si accanisse contro di lui.