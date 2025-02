Zanardi, l’ultimo ricordo: ora può volare

Le celebrazioni dell’ex pilota continuano senza sosta, e non solo sui social: “Alex è una parte di me”

Zanardi come Schumacher, due icone dello sport su cui il destino ha giocato un brutto scherzo. Uno scherzo che nessuno avrebbe voluto che accadesse. Di entrambi ormai si sa poco, anzi pochissimo.

Le rispettive famiglie, giusto o meno che sia, mantengono massimo riserbo sullo stato di salute del loro caro. E così ai tifosi non resta che ricordarli, che celebrarli in qualche modo. Soprattutto sui social, dove un mare di post trasformano tutti e due in degli immortali.

Solo per Zanardi si fatica a tenere il conto dei commenti. E delle foto che vengono pubblicate, specie su X, con cui si celebra il campione che è stato tra Formula 1, Indycar e Handbike. Un campione nello sport e nella vita, con insegnamenti preziosi per le vecchie e le nuove generazioni.

Only because Alex Zanardi was driving it ❤️ pic.twitter.com/QOOnSHRi6k — Enzo Addondi (@Fidelio1971) February 14, 2025

I got myself an Alex Zanardi ’99 FW21 for the collection. ❤️ pic.twitter.com/ys6FfkYO0a — The🅱️ald1⭕ne (@TheBald1One) February 13, 2025

El día en el que Alex Zanardi recuperaba el ritmo para volver a estar arriba en su complicado año de regreso, días después del 11S y a pocas vueltas del accidente que casi le cuesta la vida 🃏 (CART en Lausitzring 🇩🇪 2001) #INDYCAR pic.twitter.com/dHlBufAq5O — Fran Moreno (@FJMoreno14) February 13, 2025

After his horrific accident in 2001, Alex Zanardi made a remarkable return to competitive racing, first in the FIA World Touring Car Championship (WTCC) and later in handbike racing. From 2005 to 2009, he competed for BMW Team Italy-Spain, driving a BMW 320i, and secured four… pic.twitter.com/Ioy16EHzvj — PATINA RESEARCH (@patinaresearch) February 12, 2025

Alex Zanardi

– 🇮🇹 Italiano;

– 1️⃣ título de campeão europeu de Fórmula 3 (90);

– 2️⃣ títulos de campeão da CART (97 e 98);

– 1️⃣ de campeão italiano de Turismo (05);

– 1️⃣ ponto na F1 em 44 GPs (o melhor foi P6 no GP do Brasil de 93);#F1

continua… https://t.co/JbP7bnMacM — AwayWeGo_F1Podcast (@AWG_F1Podcast) February 8, 2025

Non solo X, anche su Facebook Zanardi è celebrato. Bello ed emozionante il post e l’arte di Maurizio Sarioli tutta in omaggio all’ex pilota: “Ricordi di pane qui un elemento che componeva il pezzo artistico dedicato al campione paraolimpico Alex Zanardi con una farfalla sulla spalla in segno di vola Alex. Ho fatto la farfalla grande per un grade significato, nella fantasia non esistono proporzioni”.

“È una parte di me”

Zanardi è rimasto nel cuore di tutti, naturalmente soprattutto in quelli che gli sono stati vicini a lungo, e in momenti difficili come il dottor Claudio Costa, il leggendario medico del motociclismo che ha dedicato una carriera professionale e una vita alla sicurezza dei piloti.

“Zanardi è una parte di me“, le sue parole ieri a ‘La Repubblica’. Ora “Sta correndo la gara più bella e importante della sua vita – ha detto sempre Costa di Zanardi al ‘Corriere della Sera’ nel giugno 2024 – Solo un corpo forte come il suo può resistere in queste condizioni“.