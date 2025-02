Annuncio di Verstappen, scappa dalla F1: è l’ultima volta

“Imbarazzante quello che è accaduto”. Il pilota olandese ha preso una decisione importante dopo i fischi di Londra: la rivelazione di papà Jos

“Sicuramente non parteciperà”. L’annuncio su Verstappen scuote il mondo della Formula 1 a meno di un mese dall’inizio del Mondiale 2025. Dove il pilota olandese partirà coi favori del pronostico, perché ha vinto gli ultimi quattro e, forse, ha ancora la monoposto più forte.

Verstappen, Hamilton il primo rivale ma occhio alle sorprese

Sulla carta il principale avversario di Verstappen sarà Lewis Hamilton, ingaggiato dalla Ferrari per riportare la ‘Rossa’ in cima al mondo interrompendo il dominio Red Bull.

Leclerc (quasi) come Schumacher

Ci sono poi delle variabili, dei potenziali terzi incomodi come Norris della McLaren e Charles Leclerc, andato velocissimo negli ultimi test a Fiorano. Il monegasco ha sfiorato il giro record di Michael Schumacher con la F2004, con la quale il tedesco vinse il suo settimo e ultimo titolo con la ‘Rossa’ e in Formula 1.

Si ritira nel 2028?

Vedremo come partirà il Mondiale di Verstappen, forse uno degli ultimi del classe ’97 in Formula 1. I rumors sul suo ritiro dal circus, infatti, continuano a circolare con una certa insistenza. Si parla sempre del 2028, quando peraltro scade il suo contratto con il team di Milton Keynes.

Intanto ci sono da registrare le parole al veleno di papà Jos, furioso per il trattamento riservato a suo figlio dal pubblico lunedì scorso alla O2 Arena di Londra. Max e la stessa Red Bull sono state fischiate nel corso della presentazione dei team che correranno al prossimo campionato di F1.

“È imbarazzante quello che è accaduto – ha tuonato Jos Verstappen nell’intervista rilasciata a ‘Race Express’ – Sei lì per promuovere lo sport e vieni fischiato dal pubblico, credo che questo sia inaccettabile. Capisco il motivo, perché Max è l’unico che accende gli inglesi e dice esattamente come stanno le cose, ma comunque non lo trovo accettabile”.

Verstappen fischiato a Londra, papà Jos tuona: “Non parteciperà più”

Verstappen senior ha annunciato che suo figlio Max non parteciperà più all’evento, qualora venisse organizzato nuovamente a Londra: “Se dovessero portare aventi questo spettacolo nei prossimi anni, lui non ci sarà – riporta ‘formulapassion.it’ – Non vuole essere fischiato in quel modo davanti a 25mila persone.

Mi ha detto che se si dovesse tornare in Inghilterra il prossimo anno, sicuramente non parteciperà. E sono d’accordo con lui, perché tutto questo non fa parte dello sport”.