Barletta, è Serie D! Ma adesso c’è un altro obiettivo da raggiungere

Aria di Primavera e aria di promozioni, con i primi verdetti che iniziano ad arrivare in Italia, tra calcio professionistico e non. Ieri è stata la giornata del Barletta: la società pugliese, infatti, ha raggiunto aritmeticamente la promozione in Serie D dopo un campionato dominato. Nonostante la sconfitta per 3-0 sul campo del Poliminia Calcio, il Barletta ha comunque raggiunto il traguardo grazie alla contemporanea vittoria del Galatina ad Acquaviva, con quest’ultimo risultato che ha portato a 19 i punti di distanza tra prima e seconda, a sei giornate dal termine del campionato. Un primo passo per i biancorossi che, conquistato il secondo traguardo, può ora proiettarsi al prossimo obiettivo stagionale.

Dopo aver vinto la Coppa Italia dell’Eccellenza pugliese, il Barletta punta anche la Coppa Italia dell’Eccellenza Nazionale. Il club pugliese, al momento, è impegnato nel mini girone che garantisce l’approdo ai quarti di finale della competizione. Per strappare il pass per i quarti, ai biancorossi basterà un solo punto nella sfida di mercoledì 26 febbraio contro il San Cataldo, squadra siciliana. L’obiettivo è molto chiaro, perché la società di Arturo Romano, che ad Antenna Sud ha dichiarato: “Sono felicissimo e ancora emozionato per il traguardo raggiunto ieri. Un verdetto giunto così, all’improvviso, prima di scendere in campo, rende tutto ancora più speciale. Lo avevo promesso appena giunto a Barletta: con il supporto fondamentale di tifosi, giocatori, staff tecnico e dirigenti, avremmo riportato questa squadra quanto prima in serie D. Lo abbiamo fatto con ben sei turni di anticipo. Questo ci consente di proseguire nella programmazione con largo anticipo, in vista di traguardi sempre più ambiziosi”. Romano infatti vuole puntare al Triplete, bissando così lo straordinario percorso del 2022, quando il club vinse tutti e tre i trofei e disposizione.