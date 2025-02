Marc Marquez cancellato: MotoGP nella bufera

L’annuncio in diretta che incendia il motomondiale a pochi giorni dal primo Gran premio dell’anno in Thailandia

Marquez è il grande favorito del Mondiale MotoGP 2025 al via il prossimo weekend in Thailandia. Il pilota spagnolo andrà a caccia del suo nono titolo (l’ottavo e ultimo è arrivato nel 2019), che gli consentirebbe di raggiungere l’ex grande rivale Valentino Rossi.

MotoGP 2025: per i bookmakers solo Bagnaia potrà contrastare Marquez

Da quest’anno Marquez correrà nel team ufficiale Ducati. Il primo avversario dello spagnolo sarà proprio il suo nuovo compagno di box, vale a dire Pecco Bagnaia giunto secondo lo scorso Mondiale e che ha chiuso in ritardo di 0”523 negli ultimi test effettuati la scorsa settimana sulla pista di Buriram.

I bookmakers sono sicuri, solo il pilota torinese potrà davvero contrastare Marquez nella corsa al nono titolo della sua carriera iniziata in 125 nell’ormai lontano 2008. Da quel momento c’è stata una escalation clamorosa, che lo ha portato in MotoGP nel giro di cinque anni.

First day of sepang shakedown done. How do you think the red color suits me?#mm93 #sepangtest #todoalrojo pic.twitter.com/ugOUqBFI2d — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 5, 2025

Dalla Thailandia… Alla Thailandia

Marquez ha vinto il suo primo Mondiale al debutto, nel 2013, ripetendosi l’anno dopo e poi dal 2016 al 2018 consecutivamente, fino all’ultimo conquistato nel 2019 con il record di 420 punti e proprio in Thailandia, dove inizierà il prossimo campionato.

Pedro Acosta ‘cancella’ Marquez dalla MotoGP: “Chi?”

Marquez è il grande favorito, lo ripetiamo, della MotoGP 2025. Per questo c’è chi come Pedro Acosta, quotato a 13,00 come il campione iridato Jorge Martin, fa fatica anche solo a nominarlo.

Nell’intervista a Pedro Brancano, il 20enne in sella a KTM ha parlato davvero di tutto a 360° gradi, compreso del suo rapporto con gli altri piloti. Appare evidente, dalla sua (non) risposta ironica e provocatoria, che sia del tutto inesistente quello con Marquez.

“Vado più d’accordo con Martin, però cerco di avere meno contatti possibile. Avevamo un buon rapporto… Finché non ho corso contro di lui. E con Marquez? Marquez chi? (ride, ndr)… Mi concentro su me stesso – le sue parole riportate da ‘corsedimoto.com’ – Non voglio sapere niente della griglia di partenza”.

Il Mondiale che sta per iniziare sarà il secondo in MotoGP per il ventenne di Mazarron, che all’esordio in massima categoria ha conquistato cinque podi. Un bottino non male per il già due volte campione iridato (in Moto 3 e Moto 2), su cui KTM punta moltissimo come conferma il passaggio nel team ufficiale.