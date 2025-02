“No al Razzismo” Attacco frontale a Mourinho!

Con un post sul proprio profilo X, il Galatasaray ha attaccato il tecnico del Fenerbahce José Mourinho, accusato di razzismo, al termine del match terminato 0-0 tra le due squadre nella 25^ giornata della Super Lig turca. Un post durissimo quello del Galatasaray che si schiera apertamente contro il tecnico portoghese e preannuncia una denuncia.

Galatasaray, il post contro Mourinho

Ecco il contenuto del post del club turco: “Fin dall’inizio dei suoi doveri di tecnico in Turchia, il manager del Fenerbahçe Jose Mourinho ha rilasciato con insistenza dichiarazioni denigratorie dirette al popolo turco. Oggi, il suo discorso è passato da semplici commenti immorali a una retorica inequivocabilmente disumana. Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste rilasciate da Jose Mourinho e, di conseguenza, presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe, un’istituzione che professa di sostenere “valori morali esemplari”, in risposta alla condotta riprovevole esibita dal suo manager #SayNoToRacism“.

Mourinho contro Icardi

L’ultima querelle che aveva visto coinvolti Mourinho e il Galatasaray era stata quella con Mauro Icardi. Ecco le parole di Mourinho verso l’argentino: “La risposta da parte dello Special One non si è fatta attendere, con l’ex tecnico di Inter e Roma che ha giocato sul doppio senso della parola “goat“, ‘capra’ in inglese: “Sono lo Special One? Ho dimostrato di essere una persona speciale con i 26 trofei vinti in 25 anni di carriera. Non è una questione di una sola partita, ma di una carriera lunga 25 anni. Icardi? È il Goat. E dal momento che è anche un grandissimo GOAT, preferisco non commentare, sto zitto. Io non commento i Goat”.

Galatasaray e Fenerbache distano soltanto tre lunghezze con la capolista che rispetto alla squadra di Mourinho ha una gara da recuperare.