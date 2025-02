Spalletti: “Scudetto? Non escludo sorprese oltre Inter, Napoli e Atalanta”

Interpellato sulla gara scudetto del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter, il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato così: “Non so quale sarà il risultato sarà una bella sfida perché può voler dire molto in quello che sarà il futuro del campionato, in base alle tensioni che si caricano in funzione del risultato. Non vedo l’Inter al top delle sue possibilità da alcune partite per cui siccome ha quel livello altissimo di potenzialità. Penso lo possa riesprimere da un momento all’altro. Il Napoli secondo me ha fatto delle partite straordinarie tranne qualche spezzone dove non è riuscito a portare a casa il lavoro messo in pratica. Il Napoli è riconoscibilissimo per il modo di stare in campo, è stato Conte a trasferirgliela perché si vede il lavoro sul campo. Il fatto di quando decidono di lasciarti palla, si abbassano tutti a fare blocco bassissimo. Come fai uno scarico ti vengono a pressare e a fare uomo contro uomo a tutto campo, hanno quelli che saltano l’uomo, hanno fisicità per concludere dritto per dritto. L’Inter ha si del trascorso che gli da del vantaggio e ha una squadra esperta, che può essere sicura di se stessa. Il Napoli però è forte. Sarà una gara godibile“.

Spalletti sul Napoli

Il CT azzurro ha poi parlato così della sua ex squadra, il Napoli: “Il Napoli secondo me sta facendo un campionato straordinario, io faccio i complimenti a Conte non solo per i punti e le partite che ha fatto ma ma perché la sua squadra è ben riconoscibile. Sanno stare in campo. Si vede e si capisce quello che vogliono. Mettono in atto un piano che i calciatori sanno riconoscere che è lavorato durante gli allenamenti per cui sono convinto che oltre ad Atalanta e Inter, il Napoli lotterà fino alla fine. Se poi queste squadre dovessero fare altri passi falsi non escludo che si possano inserire anche altre squadre. Io nel calcio ne ho viste di tutti i colori. Ce ne possiamo aspettare di tutte“.

Così Buffon su Napoli e Inter

Il capo della delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha poi parlato così della sfida tra Napoli e Inter: “La vedo una partita equilibratissima. Sarà una partita che renderà grande merito al nostro campionato. Secondo me il risultato di parità potrebbe essere quello più probabile. Sono due squadre che giocando al massimo di quello che possono fare. Una più fisica, l’altra più per abitudine rischieranno di annullarsi e fare venire fuori una gara equilibrata“.