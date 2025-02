Bagnaia, rivelazione a sorpresa: “Se n’è fregato”

La rivelazione sul pilota Ducati a pochi giorni dall’inizio del Mondiale di MotoGP e in vista del grande duello con Marquez

Bagnaia contro Marquez, il prossimo Mondiale di MotoGP dovrebbe essere cosa a due. Una sfida nella sfida, tutta interna al team ufficiale Ducati. Il pilota torinese contro quello spagnolo, che punta a fare nove per raggiungere il suo ex acerrimo rivale Valentino Rossi.

Bagnaia deludente nei test di Buriram

Pecco vuole invece riscattare il secondo posto dell’anno scorso, arrivato nonostante abbia vinto più Gran premi di tutti (11). Addirittura otto in più del trionfatore Jorge Martin. Negli ultimi test sulla pista di Buriram, però, è andato meno forte del previsto.

Per i suoi tifosi è stata solo una strategia

La due giorni l’ha chiusa al quinto posto, con un ritardo di di 0”523 su Marquez. Molti suoi fan sostengono che quella di Bagnaia sia stata solo una strategia, un modo per non rivelare subito le sue carte ai piloti rivali, a cominciare dal suo nuovo compagno di box. Questa tesi, tuttavia, è stata buttata subito nel cestino dalla Leggenda delle moto, Giacomo Agostini.

What can I say?

This is it guys, finally 🚀💥💪🏻 #GoFree pic.twitter.com/HsO9to6bEg — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) February 13, 2025

Agostini smonta tutto: “Suggestione degli appassionati. Il motociclismo e il nascondino sono due cose differenti”

“A questa cosa dei piloti che si nascondono non ci credo – le sue nette dichiarazioni rilasciate a ‘MowMag’ – Va bene che un po’ di strategia si fa sempre in ogni box, ma il pilota che si nasconde è più una suggestione degli appassionati che una cosa che si verifica veramente.

Semmai un pilota, durante i test, ha interesse a concentrarsi su qualcosa piuttosto che su altro e magari fa scelte che possono penalizzare, ad esempio, la ricerca del miglior tempo di quella giornata lì.

Per il pilota più titolato (15 in tutto) della storia del motomondiale, si tratta quindi “di un discorso molto diverso rispetto a quello di voler far credere di essere scarsi per poi sorprendere tutti rivelandosi fortissimi, anche perché se qualcuno giocasse davvero così si accorgerebbe chiunque nel paddock. Non è che gli altri sono dei creduloni messi lì per caso.

Il motociclismo e il nascondino sono due cose differenti. Pecco è uno che potrebbe essersene fregato”.

“Marquez e Bagnaia i favoriti, ma occhio a Quartararo”

Agostini si è poi sbilanciato sui favoriti al Mondiale che scatterà nel prossimo weekend in Thailandia: “Se andiamo ad analizzare il talento puro, ci sono diversi piloti che potrebbero vincere il titolo. Penso anche a un Fabio Quartararo, che non è che possiamo discuterlo”.

“Nel motociclismo moderno, però, la moto conta e non poco, quindi se consideriamo tutto il pacchetto anche io, pur con tutte le premesse del caso, direi Marquez e Bagnaia” come i bookmakers. “Poi, però, ci metto anche Jorge Martin – che salterà il primo GP a causa di una frattura alla mano sinistra. Oggi si opera, ndr – perché è da una vita che dico che un campione del mondo in carica non può mai e poi mai essere buttato fuori dai papabili”.