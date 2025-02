Bomba Verstappen: Max conferma tutto

Contratto faraonico da 1 miliardo di sterline: l’annuncio del pilota olandese vincitore degli ultimi Mondiali alla guida della Red Bull

Verstappen resta al centro dei riflettori. Non si fermano le voci che lo danno intenzionato ad abbandonare la Formula 1 fra un anno o due. Oppure a giugno 2028, quando terminerà il suo contratto con la Red Bull.

Negli ultimi giorni è poi risalita alla ribalta l’indiscrezione che lo vedrebbe alla guida di un’altra monoposto. Precisamente dell’Aston Martin, dove Flavio Briatore ricopre il ruolo di consulente esecutivo.

Il magnate canadese Lawrence Stroll ha grandissime ambizioni e, soprattutto, una forza economica sconfinata. Ha già portato a Silverstone alcuni dei migliori tecnici del circus, su tutti il progettista Adrian Newey considerato nel settore delle quattroruote un autentico fuoriclasse.

Dall’Inghilterra: l’Aston Martin tenta Verstappen con una cifra folle

Come ha scritto il Daily Mail nelle passate settimane, Stroll sarebbe pronto a ricoprire d’oro Verstappen pur di convincerlo a lasciare il team di Milton Keynes. Sul tavolo una proposta da 1 miliardo di sterline, circa 1,2 miliardi di euro.

All’evento di presentazione del Mondiale 2025, avvenuto alla O2 Arena di Londra, Verstappen ha smentito i rumors della stampa inglese sul tentativo dell’Aston Martin:

“Sono un sacco di soldi – le sue dichiarazioni riportate da ‘F1.com’ – Onestamente è stata la prima volta che ho letto una cosa del genere. Non c’è nulla da dire”.

L’olandese ha però confermato di aver avuto un contatto con l’Aston Martin, anche se “riguardava la GT3 per quest’anno“. Dove il quattro volte campione del mondo sta creando il suo team, “quindi alcune cose devono essere a posto”.

Fischiato alla presentazione dei team di Formula 1, il papà va all’attacco: “Imbarazzante quello che è accaduto. Mi ha detto che non parteciperà più”

Alla O2 Arena di Londra, Verstappen è stato fischiato dal pubblico inglese presente. Ciò ha scatenato l’ira dello stesso ventisettenne pilota di Hasselt, come di papà Jos: “È imbarazzante quello che è accaduto – le sue parole rilasciate a ‘Race Express’ – Sei lì per promuovere lo sport e vieni fischiato dal pubblico, credo che questo sia inaccettabile.

Max mi ha detto che, se si dovesse tornare in Inghilterra il prossimo anno, sicuramente non parteciperà. E sono d’accordo con lui, perché tutto questo non fa parte dello sport”.