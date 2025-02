Mentre è in corso Inter-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è alle prese con l’ennesimo stop per infortunio di questa stagione.

Il difensore Matteo Darmian infatti è stato sostituito al 24′ della sfida a causa di un risentimento muscolare si flessori della coscia destra. Sono dunque da valutare le sue condizioni per capire meglio i tempi di recupero.