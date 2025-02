Baroni dopo il ko della Lazio: “Dispiaciuto, ma noi siamo convinti del percorso!”

Dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia della sua Lazio a San Siro contro l’Inter, il mister biancoceleste Marco Baroni ha analizzato la gara ai microfoni di Mediaset.

La prestazione della Lazio:

”Siamo dispiaciuti, perchè contava solo passare il turno. Ci è mancato il gol, ma dobbiamo essere sereni e continuare a cercare il gol con maggior fiducia”.

Gli obiettivi della Lazio:

”Noi guardiamo sempre avanti, il lavoro, la crescita dei ragazzi, dei giovani. Il nostro percorso è questo, non devo ripeterlo. Siamo voncivinti di giocarcela fino alla fine per tutti gli obiettivi”.

Perché Pellegrini in campo? Mentre in campionato è fuori dalla lista di Serie A:

”In Coppa Italia può andare in campo, si è allenato con noi e gioca come era già successo a Hysaj contro il Napoli. Io quello avevo da dire, l’ho detto. Si è fatta una scelta tecnica a inizio girone di ritorno. Ma lui è disponibile, chi è disponibile e lavora forte, gioca”.

L’assenza di Castellanos:

”Castellanos è forte, lo sappiamo. Sappiamo che cosa ci ha dato e ci darà quando rientrerà. Io levo dalla testa dei giocatori le assenze. Sono giovani devono crescere. Ora stanno sentendo un po’ la pressione, perché sono giovani. Io credo molto nei miei ragazzi, perché sono forti. Esco da questa gara convinto, e sicuramente molto dispiaciuto. Ma ripartiamo come abbiamo già fatto dopo altre sconfitte”.