L’Inter batte 2-0 la Lazio: in semifinale di Coppa Italia sarà derby col Milan!

Con un gol per tempo l’Inter supera la Lazio e va in semifinale di Coppa Italia. A sbloccare l’incontro è la prodezza di Marko Arnautovic, che nel finale di primo tempo sbroglia una matassa che per i nerazzurri rischiava di diventare piuttosto complicata. La Lazio continua a soffrire l’assenza del Taty Castellanos non riuscendo a trasformare in gol il predominio del gioco. Ora sarà tempo di derby di Milano, in cui l’Inter deve riscattarsi dopo il ko nella finale di Supercoppa Italiana.

Arnautovic sveglia l’Inter, dopo il predominio della Lazio

In avvio di partita, è la Lazio che sembra essere padrona del campo rispetto all’Inter, forse disorientata dal grande turnover di Inzaghi. La squadra nerazzurra fatica ad uscire dalla propria metà campo a causa delle ormai classiche difficoltà di Mehdi Taremi nello stare dentro al gioco della squadra interista. La Lazio pressa molto alto e mette in difficoltà la costruzione dell’Inter. I bianconcelesti, senza Castellanos però, non hanno sbocchi offensivi. L’uomo più pericoloso è quindi Isaksen, che però non riesce ad incidere, nonostante vada due volte abbastanza vicino al vantaggio. Nel frattempo, Inzaghi perde anche Darmian, per un problema muscolare.

L’incapacità della squadra di Baroni nel trasformare il predominio in gol, dà all’Inter la possibilità di prendere campo nel finale di primo tempo. E i nerazzurri ne approfittano. Serve però un jolly di Marko Arnautovic, che verso il finale di primo tempo, su un pallone rinviato dalla difesa della Lazio, conclude al volo di sinistro e pesca l’angolo lasciando impietrito Mandas.

Calhanoglu chiude la gara

In avvio di secondo tempo, la Lazio continua a spingere sul pressing, ma la squadra biancoceleste avverte la fatica e non riesce più ad essere ficcante. L’Inter allora serenamente sale di tono. E pian piano equilibra la sfida. Nella ripresa, non ci sono grandi occasioni. Inzaghi cambia e inserisce Correa e Calhanoglu. L’argentino e il turco sono decisivi per chiudere la gara. L’ex di turno si incunea nella difesa della Lazio e Gigot lo atterra irregolarmente. È rigore: dal dischetto va Calhanoglu che trasforma come suo solito e chiude la gara. L’Inter passa e va in semifinale contro il Milan. Il penultimo atto della Coppa Nazionale sarà sulla lunghezza di due gare e si giocherà nel mese di aprile: durante la prima settimana l’andata e dopo Pasqua il ritorno.