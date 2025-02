Juventus, pessime notizie per Motta: c’è lesione per un big a centrocampo!

Brutte notizie per la Juventus e Thiago Motta: come riportato da Giovanni Albanese, gli esami a cui si è sottoposto Douglas Luiz hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista brasiliano rimarrà dunque ancora ai box.

Dopo i lunghi ko di Bremer e Cabal, che hanno messo in crisi la difesa della Juventus per tutta la prima parte della stagione, la formazione bianconera affronta un altro momento di grande emergenza nella retroguardia. In mattinata al JMedical si è recato Nicolò Savona. Il terzino valdostano era stato fermato alla vigilia della sfida contro il Cagliari per un problema muscolare, che si aggiunge a quelli recenti di Kalulu e Veiga. Così il difensore ha approfondito in mattinata con gli esami del caso nel centro medico presso l’Allianz Stadium.