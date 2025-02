Lazio, stasera sfida all’Inter. Assenze pesanti per Baroni! Le ultime

Dopo lo 0-0 in campionato contro il Venezia, la Lazio è attesa dal quarto di finale in Coppa Italia contro l’Inter. Marco Baroni riproporrà il 4-3-3 con la formazione migliore possibile, tra i pali ancora Mandas mentre la linea difensiva sarà formata da Lazzari, Gigot, Gila e Pellegrini. A centrocampo non ci sarà Dele-Bashiru, spazio a Guendouzi, Rovella e Isaksen, mentre in avanti il tridente sarà formato da Dia, Zaccagni e Tchaouna, con Castellanos ancora ai box.

Inter-Lazio, la probabile formazione dei biancocelesti

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna

L’ultima sfida della Lazio in campionato: 0-0 a Venezia

La gara del Penzo inizia a ritmi molto bassi con i biancocelesti provano a fare la partita. La prima occasione per gli ospiti arriva al 22′: Zaccagni serve Dia che da due passi spara alto. Poca qualità, tanta quantità in un primo tempo opaco: al 37′ brutta notizia per Baroni che sostituisce l’infortunato Dele-Bashiru. Il primo tempo si conclude con pochissimi sussulti. La prima occasione della ripresa è sempre per la Lazio: Isaksen va alla conclusione ma Radu devia in angolo. Al 65′ occasione Venezia: Maric anticipa Dia e Lazzari ma conclude fuori. I padroni di casa ci riprovano al 74′: Oristanio si accentra e conclude, bravo Mandas nella respinta. Poche occasioni negli ultimi minuti, Venezia-Lazio termina 0-0.

Le parole di Baroni nel post partita

Queste le parole di Baroni a DAZN: “Un’occasione persa, l’obiettivo era vincere. L’avversario ha fatto una partita di ritmo e ricca di falli: non è facile, ma questa esperienza ci deve servire per alzare il ritmo. Non siamo contenti, ci è mancato qualcosa nella manovra. Loro erano chiusi, non era facile trovare degli spazi e invece spesso abbiamo provato a cercare la manovra corta, hanno sporcato la partita e non siamo riusciti a decollare. C’è molto merito del Venezia, sono stati bravi a reggere. Abbiamo costruito anche l’azione con Dia, non siamo riusciti a metterla dentro in quell’azione.”.

Come sta Dele-Bashiru?

“Ha un dolore alla caviglia, dobbiamo valutare bene il tutto. Non sarà facile recuperarlo per la prossima gara”.

Tra tre giorni si torna in campo.

“Il percorso è ancora lungo, stiamo entrando nel vivo della stagione. La squadra è pronta, ho grande fiducia nei miei uomini e oggi avevamo due assenze come Castellanos e Rovella. La squadra lavora bene e mi regala comunque garanzie. Ho sempre portato avanti il gruppo e dobbiamo lavorare su queste tracce, vogliamo arrivare fino in fondo alle competizioni”.