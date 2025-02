Napoli, l’emergenza continua: si ferma un insostituibile di Conte!

Il Napoli continua a perdere i pezzi in questa fase delicatissima della stagione. A cinque giorni dalla sfida scudetto del Maradona contro l’Inter, Antonio Conte è costretto a dover fare meno di Franck Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha avvertito un problema fisico nel finale della gara contro il Como dove era subentrato al 62’ e questa mattina aha svolto gli accertamenti di rito. L’ex Olympique Marsiglia e Fulham ha riportato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Un infortunio che lo terrà fuori da Napoli-Inter e per le settimane a seguire, aumentando il carico sul Napoli che attraversa già un momento difficile e non riesce a ritrovare la vittoria.

Anguissa out, per il Napoli è vera emergenza

Dopo David Neres, Antonio Conte perde un altro pezzo da novanta della sua squadra. Un infortunio che può pesare come un macigno sulla stagione del Napoli, perché la squadra partenopea nel momento più difficile perde uno dei grandi insostituibili della formazione del tecnico salentino. Non era dunque un caso che Conte nella mattinata di domenica per il lunch match contro il Como aveva scelto di puntare sull’esordio da titolare di Billing, arrivato a gennaio dal Bournemouth per coprire l’addio a livello numerico di Folorunsho. Evidentemente Zambo Anguissa aveva già qualche problema e Conte aveva preferito non rischiarlo dall’inizio, vista anche la diffida che pendeva su di lui.

L’evoluzione della gara che si era “bloccata” sull’1-1 e il Napoli sembrava non riuscire ad emergere, aveva costretto Conte a inserire il centrocampista. Un rischio che costa carissimo agli azzurri che perdono il centrocampista per diverse settimana, ma soprattutto per l’importantissimo scontro diretto che è alle porte contro l’Inter. Il giocatore, nel frattempo ha cominciato l’iter riabilitativo. Resta la sensazione che a Conte e al Napoli stia sfuggendo di mano, anche per via degli infortuni (nonché del calciomercato), l’opportunità di lottare fino alla fine per il tricolore.