Il presidente dell’Atalanta bacchetta Gasperini: il messaggio al tecnico è chiaro!

Dopo l’eliminazione in Champions League e le seguenti polemiche tra Gasperinie Lookman, il presidente dell’Atalanta, Stephen Pagliuca, due giorni dopo lo 0-5 ottenuto contro l’Empoli e le dichiarazioni del tecnico nerazzurro circa il proprio futuro, ha voluto dire la sua sul momento vissuto dal club orobico ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“La Serie A è un campionato molto competitivo, vincere 5-0 in trasferta non è mai facile, è stata una grande soddisfazione, ci voleva. Venivamo da una settimana complicata che vogliamo lasciarci alle spalle. Abbiamo un grande allenatore, molto passionale. Ha commesso un errore parlando di un singolo. Abbiamo una policy all’Atalanta, coi Percassi, che se le cose vanno male, la colpa ce la prendiamo noi, guardiamo a noi stessi, a come fare meglio”.

Pagliuca su Gasperini: il numero uno atalantino punge il suo allenatore

Il messaggio di Pagliuca a Gasperini: “I giocatori stanno facendo una stagione straordinaria, non saremmo dove siamo ora se non fosse così, senza l’apporto di Lookman, di De Ketelaere, di tutta la squadra, dovrei nominarli tutti. Quella di Gasperini è stata una reazione emotiva, infelice, un errore che è andato contro la nostra policy e una cosa di cui non andiamo orgogliosi. Ma resta una grande allenatore”.