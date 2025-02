Ferrari, doccia gelata: è già addio al Mondiale

L’annuncio a sorpresa del pilota a meno di un mese dall’inizio del nuovo campionato: “È stata dominante nella seconda parte del 2024”

La Ferrari ambisce a interrompere il dominio della Red Bull, in particolare di Max Verstappen, nel prossimo Mondiale di Formula 1 che partirà il 14-16 marzo in Australia. Le speranze sono quasi tutte riposte, come normale che sia, su quel Lewis Hamilton strappato alla Mercedes grazie a un super contratto pluriennale da quasi 50 milioni a stagione bonus esclusi.

Hamilton e Leclerc, tocca a voi

Il pilota inglese è chiamato a riportare a Maranello il titolo Piloti che manca dal 2007, quando a vincerlo sulla ‘Rossa’ fu Kimi Raikkonen. Servirà anche un grande Leclerc, giunto terzo l’anno passato, per prendersi quello Costruttori dalle mani della McLaren diciassette anni dopo l’ultima volta. Parliamo del 2008, quando Hamilton vinse il primo dei suoi sette Mondiali.

Occhio alla McLaren

Non tutti dentro e fuori dal circus, però, vedono la Ferrari come principale sfidante della Red Bull e di Max Verstappen. C’è chi poi come George Russell, per esempio, che per la vittoria del Costruttori dà per favorita la stessa McLaren, campionessa iridata e team che ha mostrato una netta crescita negli ultimi mesi della passata stagione.

MCL39 on track this week? We are SO ready 😍 pic.twitter.com/SE5P2eiSse — McLaren (@McLarenF1) February 24, 2025

Altro che Ferrari, Russell: “McLaren dominante”

“Nell’ultimo anno di regolamenti, la situazione si è fatta più serrata – ha detto il pilota Williams, come riportato da ‘Motori Online – Mi aspetto ancora che la McLaren sia davanti considerando quanto sia stata dominante nella seconda parte del 2024″.

Per Russell, però, “chi continuerà a sviluppare probabilmente vincerà il campionato, ma ne pagherà le conseguenze nel 2026“. Questo in ottica modifiche del regolamento, con ogni team che sarà chiamato a decidere quando porre fine all’evoluzione della monoposto per concentrarsi sul progetto della vettura futura.

In tal senso, come sottolinea ‘Motori Online’, “l’equilibrio tra prestazioni immediate e investimenti a lungo termine sarà determinante”.

Formula 1, dall’Australia all’Italia: il calendario del prossimo Mondiale

Ecco il calendario del prossimo Mondiale di Formula 1. Prima tappa in Australia, l’ultima a dicembre ad Abu-Dhabi. Il 5-7 settembre il GP d’Italia: