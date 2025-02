Mourinho denunciato per razzismo: lo Special One rischia una squalifica durissima!

Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste rilasciate da Jose Mourinho e, di conseguenza, presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe, un’istituzione che professa di sostenere ‘valori morali esemplari‘, in risposta alla condotta riprovevole esibita dal suo manager”.

Il Galatasaray contro Mourinho: le parole dello Special One non sono passate inosservate

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da CBS, l’ex allenatore di Inter e Roma, José Mourinho avrebbe pronunciato una frase particolare in conferenza stampa riferendosi alla panchina del Galatasaray rea di aver “saltato come delle scimmie” dopo un fallo non fischiato a inizio gara.

Un match tesissimo vissute in un clima particolare: per il derby di Istanbul circa 30.000 agenti al Rams Park dopo i botta e risposta a distanza delle scorse settimane tra il Fenerbahce e i rivali del Galatasaray. Nessuna impresa da parte dello Special One che continua il suo inseguimento alla capolista distante comunque 6 lunghezze.