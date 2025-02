Paura Djokovic, tifosi sconvolti: è davvero finita

Scatta di nuovo l’allarme per le condizioni fisiche del fuoriclasse serbo: “Sono preoccupata per la sua salute”

La carriera di Djokovic è agli sgoccioli, anche se il tennista serbo vuole magari uscire di scena con un’ultima grande vittoria. Gli è andata male agli Australian Open, dove la sua marcia si è arrestata in semifinale contro l’amico Zverev.

Si è ritirato al termine del primo set solo a causa di un problema muscolare (uno strappo) alla gamba sinistra, che già aveva reso complicato il match ai quarti contro Alcaraz.

Sia al cospetto dello spagnolo che contro il bulgaro, però, il 37enne ha dimostrato che il suo tennis è ancora di livello mondiale. E che può ancora reggere il confronto con chi, per ragioni principalmente di età, va più forte di lui dal punto di vista atletico.

Proprio le sue condizioni fisiche destano preoccupazioni tra i tifosi. Djokovic quanto ancora potrà giocare agli altissimi livelli a cui ci ha abituati? Gli ultimi segnali che ha lanciato, all’ATP di Doha dove è uscito al primo turno battuto (per la prima volta) dal nostro Berrettini, non sono incoraggianti.

Not what I was hoping for out there but good to be back on court. Still working on getting back to my desired level but I played without pain so no excuses. Matteo was the better player on the day and deserves his victory. Good luck Matteo and thank you 🙏🏼 Qatar for your support. pic.twitter.com/bir0L0rh1W

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 19, 2025