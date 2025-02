Quinto posto in Champions? Nulla è perduto! Il sorpasso è possibile: le combinazioni

L’ultimo turno in Europa non ha fatto bene all’Italia per quel che riguarda il ranking. Ma è davvero tutto finito per il quinto posto in Champions? Non ancora. Complicato, certo. Infatti c’è ancora la possibilità di ribaltare la situazione e l’urna di Nyon ci ha dato inaspettatamente una mano. Bisognerà fare la corsa sulla Spagna, che in questo momento ha preso il largo grazie all’eliminazione delle squadre italiane in Champions. Abbiamo ancora 4 squadre in corsa contro le 6 iberiche e i punti più pesanti sono già stati assegnati. Bisognerà compiere un percorso perfetto adesso e sperare in un crollo spagnolo, a partire da questo turno.

La situazione: il sorpasso alla Spagna è possibile

L’urna di Nyon è stata favorevole: l’accoppiamento Real Madrid-Atletico Madrid toglierà una squadra dal massimo torneo continentale e che inevitabilmente toglie anche punti negli scontri diretti. Il secondo vantaggio è l’aver schivato il derby Lazio-Roma, assegnando ai biancocelesti il Viktoria Plzen e ai giallorossi l’Athletic Bilbao. Roma-Athletic sarà la gara chiave del ranking.



Simulando quel che potrebbe accadere agli ottavi di finale potremmo persino superare la Spagna. Scenario ipotetico ed ottimista, ma che che fa capire come il sorpasso sia possibile. Questa è la situazione attuale:

Spagna 19.035 punti

Italia 18.187 punti

Gli impegni che interessano l’Italia:

CHAMPIONS LEAGUE

Benfica – Barcellona

Real Madrid – Atletico Madrid

Feyenoord – Inter

EUROPA LEAGUE

Viktoria Plzen – Lazio

Roma – Athletic Bilbao

Real Sociedad – Manchester United

CONFERENCE LEAGUE

Betis – Vitoria Guimaraes

Panathinaikos – Fiorentina

Per il ranking, ogni vittoria singola vale due punti e il pareggio uno. Poi ci sono i punti bonus, che dipendono dalla competizione: il passaggio del turno assegna un ulteriore 1,5 per la Champions League, 1 punto per l’Europa League, 0,5 per la Conference League.



Se tutte le italiane vinceranno sia andata che ritorno guadagneranno 20 punti, da dividere per il numero di partecipanti iniziali. Si parlerebbe di 2.5 punti da aggiungere al ranking, la speranza di un sorpasso già agli ottavi di finale dipende da Roma-Athletic, bisognerà poi sperare in un favore del Benfica, che se la vedrà con il Barcellona. Infine, una tra Real e Atletico uscirà. In EL, il Manchester United può eliminare la Real Sociedad mentre il Vitoria Guimaraes se la vedrà con il Betis in Conference.

In caso di vittoria di tutte le italiane e ipotizzando anche solo la qualificazione del Betis, nella sfida più equilibrata, più una fra Real e Atletico, sarebbe già sorpasso. Nulla è ancora certo.