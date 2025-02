Bologna-Milan, le ufficiali: scelte sorprendenti per Italiano e Conceicao

Alle 20.45 scenderanno in campo al Dall’Ara Bologna e Milan per il recupero della 9^ giornata di Serie A. Match rinviato a causa della forte alluvione che aveva colpito la città. Una gara fondamentale quella del Dall’Ara per entrambe le squadre alla ricerca di punti chiave nella corsa alla Champions League. Una sfida che Italiano e Conceicao affronteranno con diverse sorprese principalmente nel reparto offensivo con Orsolini e Pulisic esclusi dall’undici iniziale.

Bologna-Milan, le ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Dominguez, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.