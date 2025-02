Marquez-Bagnaia, scoppia la bomba Ducati: si tira fuori

Per la Ducati è il momento di affrontare la convivenza tra Marquez e Bagnaia: scoppia la bomba, si è già tirato fuori

La Ducati è pronta ad affrontare da protagonista il motomondiale. Nel weekend partirà la MotoGP con Marc Marquez e Pecco Bagnaia indicati da tutti come i grandi favoriti.

Un interrogativo però accompagnata la coppia ducatista, fin da quando il team di Borgo Panigale ha annunciato l’ingaggio dell’otto volte campione del mondo spagnolo: si riuscirà a gestire una coppia di due numeri 1? Una domanda che avrà risposta soltanto durante la stagione, soprattutto se entrambi i piloti saranno in corsa per il titolo.

In quel caso dovrà essere brava la Ducati a tenere bassi i toni ed evitare che la situazione sfugga di mano, andando a danneggiare il team. Ovviamente i dubbi sulla convivenza Marquez-Bagnaia hanno animato le vacanze della MotoGP ed ora ci si appresta a vivere la prima gara con la curiosità di capire quel che potrà accadere.

Marquez contro Bagnaia, Acosta si tira fuori: “Problema Ducati”

Non c’è dubbio che l’argomento generi discussione anche tra gli addetti ai lavori e tra gli stessi piloti. Bagnaia e Marquez dovranno essere bravi a gestire la pressione e ad evitare che il loro duello superi i limiti.

Di questo è stato chiesto anche a Pedro Acosta, lo spagnolo che non ha vissuto un inverno semplice con la crisi di KTM. Forse anche per questo quando – intervistato nel corso del podcast IronFran – gli hanno chiesto di come la Ducati gestirà la coppia Bagnaia-Marquez, Acosta si è tirato fuori dalla discussione: “Non è un problema mio – la sua risposta -, quel che certo è che non possono esserci due numeri 1 nello stesso box“.

Insomma prima o poi la scelta dovrà essere fatta e a decidere sarà inevitabilmente la pista. La stessa pista che darà risposte anche alle ambizioni di Acosta che spera di non risentire dal punto di vista della competitività dei problemi della KTM. Il giovane spagnolo si lascia andare anche ad una previsione sulla sua annata e fissa l’obiettivo raggiunto il quale può ritenersi soddisfatto: “Per definirlo un buon anno dovrei vincere. Diciamo però anche anche arrivare quarto potrebbe andare bene visto che il 2024 l’ho chiuso al sesto posto“.

Nel 2024 Acosta ha ottenuto cinque podi nelle gare tradizionali, riuscendo a vincere alla fine il titolo di Rookie of the year, riconoscimento che va al miglior debuttante in stagione. Ora con un anno di esperienza vuole migliorare e lascia agli altri le discussioni su Bagnaia e Marquez.