Stangata della Federcalcio turca a Mourinho: maxi squalifica per le frasi contro il Galatasaray!

Il tecnico del Fenerbahce, José Mourinho, è stato squalificato per 4 giornate dopo le dichiarazioni rilasciate al termine del derby col Galatasaray.

Come evidenziato, lo Special One ha ricevuto due giornate dopo l’accusa di razzismo seguita dalla denuncia da parte del Galatasaray per quanto detto al termine del match con riferimento alla panchina dei padroni di casa che “saltava come scimmie”. Altri due turni arrivati per quanto pronunciato dall’allenatore portoghese al IV uomo della partita sull’operato del direttore di gara sloveno Vincic.

Dopo le numerose polemiche avvenute dopo il big match tra le prime due forze della Super Lig Turca (con tanto di lettera di Drogba, ndr.) e la denuncia del Galatasaray è arrivata la pesante squalifica per Mourinho che dovrà restare ai box per alcune giornate.

Mourinho squalificato per quattro giornate: Fenerbahce pronto al ricorso?

L’ultima battaglia dell’infinito capitolo tra Galatasaray e Fenerbahce e la federazione turca: nelle prossime ore, senza ombra di dubbio, avverrà la contromossa dei gialloblù pronti a fare ricorso in un duello che finirà certamente dopo la squalifica dello Special One.

Per quanto riguarda le altre due giornate di squalifica, lo stesso José Mourinho, nell’incandescente finale rovente di partita, in conferenza stampa aveva dichiarato in conferenza stampa: “Sono andato nello spogliatoio dell’arbitro dopo la partita, c’era il quarto uomo turco e gli ho detto che se lui fosse stato l’arbitro sarebbe stato un disastro. Ho invece ringraziato Vincic per essere venuto ad arbitrare questa partita”.