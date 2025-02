Schumacher, l’ultimo audio commuove: “Non tornerà mai più”

Un suono da brividi. Il pilota tedesco rimarrà per sempre nell’Olimpo della Formula 1 e nei cuori dei tifosi della Ferrari

Nessuno potrà mai dimenticare Michael Schumacher e quello che di straordinario ha fatto in Formula 1. Memorabili gli anni in Ferrari, dieci in tutto in cui ha vinto, anzi stravinto lasciando un segno indelebile. Cinque Mondiali, dopo i due con la Benetton, un record dietro l’altro.

La Ferrari F3109 guidata da Schumacher nel 1997

A proposito del leggendario periodo al volante della ‘Rossa’, emoziona non poco il video pubblicato dal canale Youtube ALwinSV, che mostra in azione su pista la Ferrari 310B guidata dal pilota tedesco nel 1997.

Il folle sorpasso a Villeneuve e l’esclusione dalla classifica del Mondiale

Quell’anno Schumi vinse 5 Gran premi e conquistò 78 punti, tre in meno del vincitore Jacques Villeneuve, ma la FIA alla fine lo escluse dalla classifica per il sorpasso folle proprio ai danni del canadese all’ultimo GP.

Erich Zech tiene in vita la F310B e il ricordo dei motori V-10

Come si vede nel video e nella foto in alto, la Ferrari F310B guidata da Schumacher quasi 30 anni fa sta girando di nuovo sulle piste d’Europa – nel video è in Olanda, al TT Circuit di Assen – grazie a Erich Zech, un uomo di 80 anni che la sta utilizzando nel campionato BOSS GP, dedicato per l’appunto ai proprietari di monoposto storiche.

Il desiderio irrealizzabile di Ben Sulayem

Nel video si sente il suono a dir poco spettacolare, nonché unico dei vecchi motori V-10 che il numero uno della FIA, Mohammed Ben Sulayem, vorrebbe reintrodurre in Formula 1 dato che a breve tutti i team del circus inizieranno a impiegare carburanti sintetici.

La Formula 1 non tornerà a utilizzare i motori V-10

Ma il ritorno all’utilizzo di quei motori, che hanno contraddistinto un’epoca irripetibile per la F1, non accadrà mai.

Grazie a Zech e ad altri appassionati, però, resteranno vivi il ricordo e le emozioni di quei tempi, come il suono armonioso dei V-10 (davvero da pelle d’oca quello dell’emissione degli scarichi) che accompagnarono le gesta dei campioni delle quattroruote. E di una Leggenda, che resterà tale in eterno, come Michael Schumacher.