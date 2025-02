Squalifica Sinner, cambia tutto: bomba sull’ATP

Squalificato fino al 4 maggio, il tennista numero uno al mondo comincerà la preparazione la prossima settimana, al Country Club di Montecarlo

Ci vorranno meno di tre mesi per rivedere Jannik Sinner su un campo da tennis, o meglio in un torneo del circuito ATP. La squalifica del numero uno al mondo termina infatti il prossimo 4 maggio, con il classe 2001 che tornerà a sfidare i suoi colleghi agli Internazionali di Roma saltati l’anno scorso a causa dell’infortunio all’anca.

Sinner torna ad allenarsi… Sotto casa!

Sinner potrà tornare ad allenarsi sui campi ufficiali il 13 aprile, ma in realtà la preparazione del campione azzurro comincerà molto prima. Inizialmente si pensava a Dubai, dove è riandato per qualche giorno di vacanza, come meta preferita, ma a meno di sorprese la prima parte di allenamenti in vista della ripresa la effettuerà praticamente sotto casa. Ovvero al Country Club di Montecarlo.

Sbarcato a Milano per la fashion week, Sinner riprenderà in mano la racchetta la prossima settimana. Con lui ci saranno il fisioterapista Ulises Badio e il preparatore atletico Marco Panichi. Vincitore a gennaio degli Australian Open, il primo torneo Slam dell’anno, Jannik ha così trovato il modo per ‘aggirare’ il divieto impostogli dalla Wada.

Il Country Club di Montecarlo è costituito da 21 campi da tennis in terra rossa e da 2 in terreno in acrilico.

Al Country Club di Montecarlo fino all’inizio del Masters 1000

Le porte del club privato di Roquebrune, comune della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, saranno però aperte per lui solo fino all’inizio del Masters 1000, in programma dal 5 al 13 aprile e a cui avrebbe partecipato qualora non avesse scelto la via del patteggiamento, aspettando l’udienza del TAS per il ‘caso’ Clostebol.

Sinner resterà il numero uno al mondo

In questi tre mesi scarsi, grazie alle brutte figure di Zverez e Alcaraz, Sinner manterrà quasi sicuramente il primo posto nel ranking. Troppo ampio il distacco dal bulgaro e dallo spagnolo, entrambi forti come discontinui. Così gli equilibri del tour ATP sono destinati a rimanere immutati.

La pensa così anche l’ex tennista Diego Nargiso, intervenuto a ‘Tennis Talk’, programma in onda su ‘Super Tennis’: “Potranno al massimo cambiare i primi mesi, quando tornerà in campo – le parole di Nargiso – Potrebbe non tornare subito al suo livello, ma non penso che Alcaraz e Zverev possano trarre un importante vantaggio.

Sicuramente entrambi avranno l’occasione nei prossimi tornei, soprattutto a Indian Wells e Miami, di poter acquisire fiducia e crescere ancora”. Ma non di buttare giù Sinner dal primo scalino del podio.