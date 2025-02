Valentino Rossi ancora in MotoGP: ritorno al passato

Valentino Rossi e le dichiarazioni decisamente esplicite su quello che sta succedendo: il ritorno al passato è chiaro.

Valentino Rossi ha cambiato il volto della MotoGP e, per l’Italia, la storia nel mondo con i Motomondiali corsi e soprattutto vinti. Il suo addio alle gare è stato tanto doloroso quanto inevitabile, ma occhio a quanto ha riferito nelle ultime ore: i tifosi non hanno potuto non notare le sue parole.

La MotoGp si sta preparando per un nuovo Mondiale, quello del 2025, in cui ci sono stati tanti cambiamenti. A partire soprattutto dalla Ducati in cui, oltre a Pecco Bagnaia, quest’anno ci sarà anche Marc Marquez. Uno dei ‘nemici’ più agguerriti di Valentino Rossi.

Proprio quest’ultimo è tornato però ad attirare l’attenzione alla vigilia dell’inizio del Mondiale di endurance in cui correrà ancora una volta da protagonista. Questa volta lo farà con la la livrea della Bmw Evo e con un casco decisamente rievocativo dei tempi passati.

Il riferimento sul casco è andato ancora una volta alla sua compagna Francesca Sofia ma anche alle sue due figlie Giulietta e Gabriella. “Dietro c’è scritto ‘Valentino Rossi’, così ci ricordiamo, insieme alle lettere delle mie donne, F, G e G”. Ma le parole del campione non sono finite qui.

Valentino Rossi senza giri di parole: ecco cos’ha rivelato il ‘Dottore’

È un po’ un ritorno al passato. Negli ultimi anni abbiamo sempre stilizzato molto il sole e la luna, che sono il leimotiv di tutti i miei caschi, facendoli molto semplici. Avevamo usato tanto il computer, ma quest’anno, per cambiare, ho spinto Aldo a riprendere la matita in mano. Quindi è un casco con molta più matita e molto meno computer. Il sole, davanti, con tutti i suoi raggi, è venuto bellissimo”.

Dietro c’è la luna, con le iniziali dei componenti della mia famiglia ed è fatta a mano. Poi ci sono le tre M classiche dello sponsor Monster, abbiamo messo il 46 e la bandiera italiana. Mi ricorda il casco dei 5 continenti del 2008-9. È qualcosa di diverso rispetto alla maggior parte degli altri caschi da auto, che solitamente hanno disegni che vanno in orizzontale. Noi che veniamo dalle moto invece abbiamo cercato di tenere la nostra idea, in cui è come se il casco fosse disegnato dall’aerodinamica, dall’aria che ci scorre addosso