Caos Mourinho, il presidente del Fenerbahce: “Denunceremo il Galatasaray!” Cosa sta accadendo

Il tecnico del Fenerbahce, José Mourinho, è stato squalificato per 4 giornate dopo le dichiarazioni rilasciate al termine del derby col Galatasaray.

Come evidenziato, lo Special One ha ricevuto due giornate dopo l’accusa di razzismo seguita dalla denuncia da parte del Galatasaray per quanto detto al termine del match con riferimento alla panchina dei padroni di casa che “saltava come scimmie”. Altri due turni arrivati per quanto pronunciato dall’allenatore portoghese al IV uomo della partita sull’operato del direttore di gara sloveno Vincic. Dopo le numerose polemiche avvenute dopo il big match tra le prime due forze della Super Lig Turca (con tanto di lettera di Drogba, ndr.) e la denuncia del Galatasaray è arrivata la pesante squalifica per Mourinho che dovrà restare ai box per alcune giornate. L’ultima battaglia dell’infinito capitolo tra Galatasaray e Fenerbahce e la federazione turca: nelle prossime ore, senza ombra di dubbio, avverrà la contromossa dei gialloblù pronti a fare ricorso in un duello che finirà certamente dopo la squalifica dello Special One.

Le parole del vicepresidente del Fenerbahce

Nel frattempo il presidente del Fenerbahce, intervenuto al Daily Mail, ha difeso il suo allenatore: “Siamo sicuri al 110% che la sua intenzione non fosse quella di essere razzista. Nel corso della sua vita ha sempre avuto ottimi rapporti con persone provenienti da tutto il mondo, di diverse nazionalità. È un insulto all’intelligenza di alcune persone, hanno cercato di manipolare la descrizione di José e, alla fine, abbiamo assistito a un approccio falso e teatrale da parte del Galatasaray.

Quando ha detto che ‘saltavano come scimmie’ stava descrivendo il movimento, il che è chiaramente comprensibile poiché il filmato è ora pubblico. È come se avesse detto ‘corri come un coniglio’ o ‘sei cattivo come una serpe’. Usiamo gli animali per descrivere qualcosa di un po’ esagerato, ma è così semplice. Intraprenderemo un’azione legale contro il Galatasaray per le accuse rivolte al nostro allenatore, perché si tratta di un’accusa davvero disgustosa”.