“De Laurentiis non vuole lo scudetto”: cosa sta succedendo a Napoli

Conte medita l’addio e arriva l’attacco frontale al patron azzurro: “Fa i soldi con il calcio e ha già raggiunto il suo obiettivo”

De Laurentiis è tornato nel mirino di tanti tifosi del Napoli per il (non) mercato di gennaio. Nello specifico per non aver regalato a Conte un degno sostituto di Kvaratskhelia – Okafor, lo scarto degli scarti del Milan, non può esserlo di certo – ceduto peraltro nel bel mezzo della stagione con lo Scudetto in ballo.

Uno Scudetto che, a detta di Michele Criscitiello, frega il giusto al patron azzurro: “Dal tweet (quello dopo il ko di Como, ndr) si capisce che lui punta ad arrivare tra le prime quattro e il signor Conte lo sta riportando in Champions League.

Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 23, 2025

De Laurentiis – rincara il direttore di Sportitalia – ha dato l’ennesima dimostrazione che per lui il fattore sportivo arriva dopo il bilancio, così come successo ai tempi di Sarri”.

“La dimostrazione c’è stata nella finestra invernale – ha evidenziato Criscitiello sul suo canale Youtube – Dopo i no beccati, De Laurentiis ha lasciato scivolare tutto” facendo arrabbiare Conte che avrebbe voluto e avuto bisogno anche di “un difensore centrale” oltre al rimpiazzo di Kvara.

L’arrivo di Okafor è tutto dire delle ambizioni del numero uno del Napoli: “Ha preso la riserva della riserva del Milan smantellato. Così si può fare impresa ma non si può fare calcio”.

Forse non è un caso che la crisi del Napoli, 3 punti nelle ultime 4 partite e primo posto perso a vantaggio dell’Inter avversaria sabato al ‘Maradona’, sia nata proprio dopo la fine della sessione di gennaio.

Criscitiello: “De Laurentiis ha già raggiunto il suo obiettivo”

L’obiettivo massimo, però, rimane il Tricolore. Almeno per Conte, che per alcuni starebbe già meditando l’addio nonostante altri due anni di contratto: “Antonio non si accontenta di recuperare 40 punti all’Inter. Vuole vincere lo Scudetto? Sì – ha sottolineato Criscitiello – Vuole vincerlo anche il Napoli? Nì…”.

Perché “De Laurentiis ha già raggiunto il suo obiettivo con gli incassi della Champions, lo scudetto per lui è secondario.

Aurelio ha grandi pregi ed è un grande imprenditore calcistico come lo sono Lotito e Sticchi Damiani, però è l’unico che fa soldi con il calcio dopo che ha visto che i cinepanettoni non tiravano più al cinema”.