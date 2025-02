Pazzesco Marquez, Ducati incredula: non è mai successo

La biologia contro il pilota spagnolo ora in Ducati e grande favorito per la conquista del Mondiale MotoGP che parte questo weekend

Non ci sono dubbi sul nome del grande favorito del prossimo Mondiale di MotoGP, al via questo weekend in Thailandia: Marc Marquez. Favorito anche per i bookmakers, con Bagnaia l’unico a loro avviso in grado di poter impensierire il suo nuovo compagno in Ducati.

Marquez va già veloce

Marquez è andato alla grande nei test pre mondiale. In particolare negli ultimi, sulla lista di Buriram. Al termine della due giorni, il pilota spagnolo ha chiuso al primo posto con un vantaggio di 0”523 sullo stesso Bagnaia, quinto in classifica.

Bagnaia o Martin?

Marquez punta al nono titolo, cioè a raggiungere la ‘Leggenda’ Valentino Rossi col quale se l’è date di santa ragione nei primi anni in MotoGP. Chi potrà fermarlo? Se non Bagnaia, il campione iridato Martin, che però salterà il primo Gran premio dopo l’operazione alla mano sinistra. Lo sostituirà Salvadori e potrebbe dare forfait pure per il GP d’Argentina.

In fondo, ma nemmeno tanto, la pensiamo come ‘OAsport’: solo la biologia potrà impedire a Marquez di conquistare il Mondiale, il settimo nella massima categoria.

Nono Mondiale: ostacoli biologici per Marquez

Gli ostacoli biologici per Marquez sono, naturalmente, legati al tempo: dal 1949 mai nessun pilota ha vinto un Mondiale con più di 3 stagioni di distanza dall’ultimo.

Quello del classe ’93 di Cervera risale al 2019, quindi diventerebbe il numero uno della MotoGP dopo 6 anni, facendo meglio di Giacomo Agostini (1973 e poi 1975), Valentino Rossi (2005 e poi 2008) e Jorge Lorenzo (2012 e poi 2015).

Deve battere Giacomo Agostini

Inoltre la distanza massima tra il primo e ultimo Mondiale è fin qui di 9 anni: Agostini 1966-1975. Qualora Marquez arrivasse davanti a tutti, conquisterebbe il titolo piloti ben 12 anni dopo l’ultima volta, o meglio la prima (nel 2013) in MotoGP.

MotoGP 2025, il calendario completo

Il catalano ha le qualità e l’esperienza per superare questi ostacoli e battere tali record. Vediamo come andrà il debutto in Thailandia, il primo GP di una stagione che si preannuncia spettacolare. Ecco il calendario completo del Mondiale 2025:

GP Thailandia (questo weekend)

GP Argentina (14-16 marzo)

GP Americhe (28-30 marzo)

GP Qatar (11-13 aprile)

GP Spagna (25-27 aprile)

GP Francia (9-11 maggio)

GP Regno Unito (23-25 maggio)

GP Aragon (6-8 giugno)

Save this and come back in nine months 🔮👀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/DVcFyRZlsT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2025