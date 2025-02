Sport sotto choc: addio ad un’icona – sportitalia.it

Il mondo dello sport ha dovuto dire addio a una figura che, nel settore, ha fatto la storia: se c’è andata un’icona.

Il mondo dello sport, di un settore specifico del mondo sportivo, è rimasto senza parole per quanto accaduto. Ad andarsene è stata un’icona e gli appassionati non riescono ancora a crederci. L’uomo aveva solamente 60 anni e ciò che ha fatto resterà in eterno.

A piangere l’uomo è principalmente il mondo del motocross italiano e internazionale: tutti coloro che bazzicano o vivono in questo universo fatto di moto e di gare hanno avuto la possibilità di conoscerlo. Chi da vicino e personalmente, chi da lontano e tramite uno dei suoi lavori. Lavori che resteranno indelebili nella memoria e nella realtà che ci circonda.

Stiamo parlando di Enzo Tempestini, fotografo del motocross che con la sua macchina fotografica ha immortalato decine e decine di momenti. Alcuni tra i più iconici passati alla storia. Come detto, si è spento all’età di 60 anni e ha lasciato un vuoto incredibile. Vuoto che potrà in parte essere colmato solamente dai suoi lavori passati alla storia.

Addio a Enzo Tempestini, noto fotografo del motocross: il comunicato sulla scomparsa

Secondo quanto reso noto dalla ‘Federmoto’ (Federazione Motociclistica Italiana): “È scomparso, all’età di 60 anni, Enzo Tempestini, storico fotografo di motocross. Aveva seguito per anni il Mondiale di specialità, immortalando alcuni dei momenti iconici per i piloti italiani e non solo. Era stato collaboratore di prestigiose riviste e media di settore”.

Originario di Esanatoglia, nelle Marche, è sempre rimasto molto legato alla sua terra e ha immortalato momenti incredibili vissuti proprio nella sua regione sulle piste. Oltre che giornalista e fotografo, Tempestini è stato anche editore e imprenditore. Lascia la moglie Donatella e la figlia Chiara.

“Particolarmente legato al Moto Club e alla pista di Esanatoglia – si legge ancora nel comunicato – si era impegnato nell’attività del sodalizio per alimentare sul territorio la passione per il motociclismo”. “La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal Presidente Giovanni Copioli, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Tempestini”, si legge in conclusione.

I suoi oltre 30 anni di carriera resteranno scolpiti nella memoria della sua famiglia, dei suoi amici e colleghi così come in tutto il mondo del motocross. Fotografie incredibili, le sue, che hanno colto l’anima di uno sport rimasto per lo più ancora di nicchia.