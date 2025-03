Altro che Roma, Sinner torna prima: la nuova data

L’annuncio in diretta che cambia tutto sul ritorno in campo del numero uno al mondo: “Così avrà la possibilità di fare un lavoro molto preciso”

Sinner potrebbe tornare prima degli Internazionali di Roma, che scatteranno il 7 maggio. La sua squalifica post patteggiamento con la Wada terminerà il prossimo 4 maggio, mentre potrà riprendersi ad allenare sui campi ufficiali il 13 aprile.

Sappiamo in realtà che la sua preparazione in vista del rientro inizierà nei prossimi giorni, al Country Club di Montecarlo non affiliato ad alcuna federazione.

Al Country Club di Montecarlo per un tempo limitato

Il club privato di Roquebrune ha 21 campi da tennis in terra rossa e 2 in terreno in acrilico. Il tennista numero uno al mondo è un habitué, ma stavolta potrà restarci per un determinato periodo di tempo.

Precisamente fino ai primi giorni di aprile, dato che dal 5 al 13 il Country Club ospiterà il Masters 1000, torneo che l’altoatesino avesse disputato senza la sospensione di tre mesi.

Secondo Dario Puppo, conduttore di ‘Tennis Mania’ in onda sul canale Youtube di ‘OA Sport’, per Sinner potrebbe rappresentare un grande vantaggio fare la preparazione sulla terra rossa. Perché gli Internazionali di Roma, come noto, si giocheranno proprio sul clay: “Così avrà la possibilità di fare un lavoro molto preciso“, il pensiero del giornalista e telecronista di ‘Eurosport’.

Sinner, match di esibizione prima degli Internazionali di Roma

Puppo è convinto che a Sinner farebbe bene giocare qualche match di esibizione prima degli Internazionali: “Sono dell’opinione di organizzare a ridosso degli incontri di esibizione prima del torneo capitolino”. Come del resto “era accaduto per gli Australian Open“, così “da consentire a Sinner di testarsi prima di scendere in campo al Foro Italico”.

Obiettivo Roland Garros, Volandri: “Potrebbe arrivare sia a Roma che Parigi in condizioni davvero eccellenti”

Il pensiero, o meglio l’idea di Puppo è in sostanza la stessa di Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis. Il tutto anche in ottica del Roland Garros: “Quest’anno, con un po’ di allenamento in più e senza gli affanni dei viaggi, Sinner potrebbe arrivare sia a Roma che Parigi in condizioni davvero eccellenti. Ora è chiamato unicamente a ritrovare il ritmo partita.

“Da questo punto di vista il mio pensiero è positivo – le parole di Volandri a ‘TennisTalk’, programma in onda su ‘SuperTennis HD’ – Jannik e il suo staff vogliono arrivare pronti al Roland Garros, e nella testa del ragazzo c’è posto solo per questo”.