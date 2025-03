Angoscia Ferrari, l’ammissione di Leclerc da tremare

Il pilota monegasco esce allo scoperto al termine dei test in Bahrain. C’è di mezzo il suo nuovo compagno in Ferrari, Lewis Hamilton

I primi due giorni di test in Bahrain sono stati più che positivi per la Ferrari. Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto, alle spalle della Mercedes di Sainz. Terzo posto, invece, per l’altro ferrarista, Charles Leclerc con 1:29.431.

Dopo i test, in cui ha spiccato soprattutto Lando Norris con la McLaren, il pilota monegasco ha predicato calma: “All’inizio dell’anno ogni team e tutti i piloti hanno sempre la sensazione di poter essere campioni del mondo. A noi è andata molto bene quest’inverno, abbiamo avuto una grande ondata di marketing ma la squadra è rimasta concentrata.

Leclerc è volato basso anche quando gli hanno chiesto della nuova monoposto, la SF-25: “Mi sono sentito bene, ma adesso non c’è da farsi prendere la mano. Si tratta solo di test e tutti si stanno nascondendo. Le nostre sensazioni sono buone, non ci sono state brutte sorprese ed è un bene. Allo stesso tempo, però, è troppo presto per giudicare le prestazioni”.

Formula 1, Leclerc: “Hamilton? Ecco cosa mi ha sorpreso”

Inevitabili le domande su Hamilton e il suo impatto in Ferrari: “È stato emozionante vedere quanto fosse felice ed entusiasta di essere qui – le sue parole a ‘Sky Sport F1’ – Sono sorpreso da quanto il suo stile di guida sia simile al mio. A tutti e due piace spingere molto, soprattutto in entrata di curva, e questo è positivo perché richiede lo stesso comportamento dalla macchina.

Dall’inizio dell’anno abbiamo trascorso molto tempo insieme, meno in pista e più in studio per fare le foto, la parte che ci piace di più ma che fa comunque parte del lavoro. Adesso non vedo l’ora di correre con lui, l’obiettivo è riportare la Ferrari ai vertici“.

L’arrivo di Hamilton ha spento i riflettori su di lui: “Sono stato un po’ nell’ombra”

Leclerc è ambizioso, dopo il terzo posto dell’anno scorso punta anche lui al massimo traguardo. Cioè al titolo Piloti, per questo sarà più un (altro) avversario che un compagno di scuderia di Hamilton. Che, come da lui candidamente ammesso dopo i test, gli ha tolto la luce dei riflettori.

50 laps and counting for @Charles_Leclerc 👊 pic.twitter.com/ODaWhubgb3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 28, 2025

“Quest’inverno sono stato un po’ nell’ombra… (ha sorriso, ndr) Però mi sono divertito e concentrato maggiormente su me stesso. Ora sto spingendo al massimo per essere pronto per la prima gara (in Australia il 16 marzo, ndr). Non vedo l’ora che arrivi sperando di iniziare la stagione in modo più positivo rispetto al 2024″.