Napoli, Conte: “Se a inizio anno ci avessero detto che saremmo stati qui…”

Dopo il pareggio contro l’Inter, Antonio Conte allenatore del Napoli ha parlato della gara ai microfoni di DAZN.

Conte commenta il lavoro di allenamento dei giocatori del Napoli dopo la partita.

“Non solo per Billing. Ma ci saranno due giorni di riposo per tutti perché così staccano e stanno con le loro famiglie. Ho lasciato la scelta: lavorare ora o domani. Hanno scelto di stare con le famiglie”.

Tutto bene per la partita?

”C’è un po’ di disappunto, perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra molto forte contro l’Inter. È una corazzata costruita negli anni. Questa prestazione ci deve far capire che possiamo fare bene con l’organizzazione, nonostante le assenze. E questo ci deve far rammaricare del nostro secondo tempo di Como. Se siamo questi nelle prossime 11 partite, con questa cattiveria possiamo stare attaccati… Non dico a cosa (ride, ndr)”.

Forse avreste potuto crossare prima e meglio visto che avevate Lukaku al centro. Comunque, complimenti per il bel Napoli che si è visto stasera?

”Io penso che l’analisi sia giusta. Soprattutto sui cross per Romelu. Secondo me, oggi, Lukaku ha fatto la sua miglior partita con noi. Se lui è dominante, noi dominiamo e in questo ha faticato. Io ho detto di andare a pressarli ai ragazzi. Perché l’Inter se la lasci giocare, ruota i giocatori e ti crea problemi. Ora, finalmente, dopo 7 mesi iniziamo a capire che qualcosa di buono c’è, perché la prestazione dipende da noi e non dagli altri. I ragazzi devono essere contenti, ma io non mi accontento mai. Se a 11 partite dalla fine ci avessero detto a inizio stagione che saremmo stati a -1 dalla testa li avremmo presi per matti. Ci siamo, ci siamo anche noi, come c’è l’Atalanta che è uscita dalle Coppe e come la Juventus”.

Infine, Conte conclude con una dedica ai tifosi.

”Regalare certe emozioni, queste prestazioni ai tifosi per noi allenatori, per i ragazzi sia la cosa più bella”.