Napoli e Inter pareggiano 1-1 come all’andata! Tutto invariato in vetta

Come all’andata, Napoli ed Inter pareggiano 1-1 e lasciano invariata la classifica con i nerazzurri avanti di un punto sulla squadra partenopea. Alla punizione spettacolare di Dimarco, risponde il gol dell’acquisto invernale del Napoli Philip Billing.

Vantaggio Inter con Dimarco, il Napoli spinge ma non concretizza

Avvio di gara che vede un Napoli più in palla, rispetto all’Inter. Grazie alle soluzioni tattiche di Antonio Conte, la squadra di Simone Inzaghi non riesce a costruire. E per una ventina di minuti, le due squadre si annullano. I nerazzurri, pur aggrediti, riescono a non andare in difficoltà. L’occasione migliore capita a McTominay che, in scivolata, non riesce a colpire con potenza e Martinez può bloccare serenamente.

L’Inter è una squadra cinica e sa sfruttare i momenti della partita e nonostante l’inizio migliore del Napoli, lo punisce.

Dopo essere riuscita ad uscire dal guscio, la squadra milanese va in vantaggio al 23’. Un fallo in zona centrale, al limite dell’area del Napoli, regala un’occasione importante ai nerazzurri. Sul pallone va Dimarco che col mancino disegna una grandissima traiettoria che si insacca sotto l’incrocio dei pali. E vantaggio Inter.

Nella seconda parte della prima frazione, gli azzurri spingono alla ricerca del pareggio. L’occasione migliore subito dopo il gol capita a Lukaku che al volo col sinistro trova solo l’esterno della rete. Poi, nel finale, è ancora Lukaku ad andare vicino al gol, ma Bastoni lo contrasta nel momento decisivo su una deviazione in porta praticamente a botta sicura.

Billing pareggia i conti: è nuovamente 1-1

La ripresa comincia così come si era concluso il primo tempo: il Napoli attacca e l’Inter si difende. Inzaghi perde immediatamente Dimarco per una contrattura. Inzaghi passa al 4-4-2 e comincia una lunga fase di non possesso, dove la sua squadra difende e basta. Ci provano in tanti: Lobotka da buona posizione conclude alto; McTominay invece conclude fortissimo ma centrale e Martinez para.

Poi è ancora Bastoni a compiere un miracolo su Politano, dopo un’ottima manovra “alla mano” del Napoli, propiziata dall’ottimo dialogo tra Lukaku e Raspadori al centro dell’area. Conte, allora, decide di cambiare e prova il tutto per tutto davanti con Okafor e Ngonge. E Billing al posto della mossa a sorpresa Glimour.

La caparbietà viene premiata all’87°. Ed è proprio Billing a segnare il gol del pareggio. Una grandissima percussione di Lobotka in area, favorita da una bella sponda di McTominay, libera il danese solo davanti a Martinez. Il portiere spagnolo compie un miracolo sulla prima conclusione, ma non può invece nulla sulla ribattuta dello stesso ex giocatore del Bournemouth.

Nel finale, l’Inter rischia tantissimo: il Napoli grazie ad una bella azione di Okafor riesce ad andare al tiro prima con McTominay e poi con Ngonge, su cui Acerbi e compagni si salvano.

Finisce 1-1 con tante emozioni e una superiorità morale e tecnica del Napoli abbastanza chiara e un’Inter abbastanza affaticata.