Venezia, Di Francesco: “Ci manca il gol. Abbiamo bisogno di vincere!”

Dopo un altro pareggio “prestigioso” per il suo Venezia, 0-0 contro l’Atalanta, Eusebio Di Francesco ha commentato la partita in conferenza stampa:

“Questa squadra, da inizio stagione, è cambiata tanto. Ci sono diversi nuovi acquisti, e ora la squadra sta acquisendo compattezza e consapevolezza, ci manca il gol. Comunque oggi abbiamo avuto due occasioni importanti, anche se non siamo stati bravi a sfruttarle. Ma è stata una grande prestazione la nostra. Avevamo preparato il match esattamente in questo modo. Ci è mancato quel poco che ci manca da un po’ di tempo per arrivare al risultato pieno. Abbiamo la necessità di vincere qualche partita“.

Arrivati a questo punto della stagione, in questa situazione: come si alimenta la speranza di giungere alla salvezza?

“Devo dire che dobbiamo sostenere ulteriormente questi ragazzi. Io non posso dirgli niente, perché mettono sempre l’anima in campo. Penso che alla lunga i risultati arriveranno. Quello che possiamo fare è dare fiducia ai ragazzi. Oggi siamo stati bravi a reggere l’urto nonostante il ritmo. Con l’Atalanta se ti metti lì a prendere cazzotti non è facile… Diventa difficile resistere. Io ho giocato troppe volte contro Gasperini e so che prima o poi ti frega“.

Senti ancora la fiducia della società?

“La forza di un allenatore è sempre la società. Se avessimo dovuto guardare solamente i risultati, io sarei già dovuto essere a casa. Ribadisco che questa fiducia, per me, è importante. C’è una grande stima e mi auguro di aver scelto il posto giusto, mi auguro di continuare ancora qua“.